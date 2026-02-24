news_header_top
Общество 24 февраля 2026 18:12

Обманутый казанский студент Urban University получил компенсацию в суде

Студент из Казани, обучавшийся в скандальном онлайн‑университете Urban University, смог вернуть деньги за неоказанные услуги и получить компенсацию после обращения в суд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Попытки добиться возврата средств напрямую от компании результата не дали — организация затягивала процесс и перестала выходить на связь. Тогда потребитель обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора по РТ, которое подало иск в его интересах.

Верхнеуслонский райсуд рассмотрел дело и расторг договор с компанией «Эдэкс». В пользу студента взыскано более 350 тысяч рублей, включая 133 тысяч — стоимость обучения, 96 тысяч— неустойка, 117 тысяч — штраф и пять тысяч компенсации морального вреда

С середины 2024 года в Роспотребнадзор массово поступали жалобы на ООО «Эдэкс» от клиентов онлайн‑университета Urban. После подписания договора условия обучения менялись, а при попытке расторгнуть договор компания переставала отвечать.

