«Я остался без штанов»: Как инвестиции в молоко оказались аферой казанских бизнесменов

«Кинули» крупных поставщиков молока, продавая их продукцию как свою, присвоили миллионные инвестиции – дело о молочной афере казанских приятелей-бизнесменов вновь в суде. Приговор, который вынес Вахитовский суд Казани, отменили, а поставщики и инвесторы до сих пор не могут вернуть свои деньги. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

На скамье подсудимых – казанские бизнесмены Максим Трошин и Александр Шипков Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело стартовало заново

Судебные разбирательства по нашумевшему делу о молочной афере все никак не могут дойти до логического завершения – процессы тянутся уже пятый год, теперь дело заново начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

На скамье подсудимых двое – казанские бизнесмены Максим Трошин и Александр Шипков. По версии следствия, с 2017 по 2018 год приятели обманули порядка восьми частных предпринимателей и четыре предприятия, которые занимались поставками «сырого» молока – известный в Татарстане «Агромир», ООО «Илишмоко» и «Молоко» из Башкирии, чувашский «Ядринмолоко».

В апреле прошлого года, казалось бы, в деле должна была быть поставлена точка, Вахитовский районный суд вынес бизнесменам приговор. Трошина приговорили к шести годам колонии строгого режима, его приятелю Шипкову суд назначил девять лет. Однако позже в решении суда нашлись неточности, приговор отменили и дело вернули в Вахитовский райсуд на рассмотрение в новом составе.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год приятели обманули порядка восьми частных предпринимателей и четыре предприятия, которые занимались поставками «сырого» молока Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Пускали пыль в глаза дорогими машинами и костюмами

Еще задолго до того, как ввязаться в аферу, Трошин и Шипков были достаточно успешными бизнесменами. В течение нескольких лет они приобретали на реализацию молочную продукцию у чувашского «Ядринмолока». Творог, масло, молоко, ряженка, сметана – огромными партиями отгружались на местном заводе и попдали на полки в казанские магазины. Оплата за товар производилась исправно. Проблемы начались в 2017 году, когда бизнесмены забирали продукцию с завода почти каждый день, оплачивая лишь половину партии.

Именно сотрудничество с крупными молокозаводами и стало веским доводом для того, чтобы убедить инвесторов вложиться в их производство, рассказывали еще на первых процессах обманутые инвесторы. Встречи с потенциальными партнерами Трошин и Шипков проводили в комфортабельном офисе в одном из торговых казанских центров или в элитных ресторанах города. Дорогие костюмы, иномарки премиум-класса – все это было для того, чтобы пустить пыль в глаза, уверены инвесторы.

«Они нам говорили, что занимаются молоком, что у них есть склады. Мы даже туда ездили и они нам его показывали. Правда, позже выяснилось, что эти склады им даже не принадлежали. Офисы, машины последней модели, на которых они ездили, как выяснилось потом, были у них в лизинге, то есть в кредит, даже не оплачены», – рассказал сегодня журналистам один из обманутых инвесторов.

Иски на возмещение ущерба обманутые инвесторы и поставщики еще не подали, но не исключено, что они могут воспользоваться своим правом во время нового рассмотрения дела Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Тем, кто вкладывал свои деньги в развитие молочного бизнеса, бизнесмены обещали выплачивать от двух до восьми процентов от общей прибыли компании. Некоторое время бизнесмены оплачивали инвесторам проценты, однако спустя пару месяцев выплаты прекращались.

«Это была мошенническая схема. С нас они брали деньги на покупку молока у фермеров. Например, "Агромир". На наши деньги они должны были закупить у них товар. Молоко они брали у них в долг, обещая заплатить им после реализации. А на самом деле, деньги, которые они получали с продажи молока, они просто забирали себе, хотя должны были им выплатить. Получается, что они кинули на деньги и нас и "Агромир"» – рассказал обманутый инвестор.

Таким образом, сумму ущерба следствие оценило более чем в 40 млн рублей. Иски на возмещение ущерба на данный момент обманутые инвесторы и кинутые поставщики еще не подали, но не исключено, что они могут воспользоваться своим правом во время нового рассмотрения дела.

Сумму ущерба следствие оценило более чем в 40 млн рублей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Когда настало время возвращать долги, они начали ссылаться на проблемы с бизнесом. Мы сразу поняли, что это мошенничество. Я фактически остался без штанов, ведь деньги я брал из инвестиционного фонда и должен был все вернуть вместе с процентами. Это обман, предательство. Эти люди воспользовались нашим доверием, моим и моих друзей. Это самый большой грех», – высказался на суде инвестор.

В ближайшее время суд допросит остальных обманутых инвесторов. Возможно, что процесс может затянуться еще на несколько месяцев.