Обманутые дольщики смогут подать заявление на возмещение через госуслуги РФ

С середины 2023 года на госуслугах появится возможность заполнить заявление на выплату возмещения для участников долевого строительства. Воспользоваться ей смогут те, кто приобрел квартиры в проблемных домах, у застройщиков-банкротов, сообщает Правительство РФ.

Такое постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. По документу дольщик сможет подписать заявление простой или усиленной электронной подписью. Заполнять заявление не потребуется — все данные в него внесут автоматически из профиля пользователя.

В Кабмине ожидают, что нововведение ускорит выплату возмещений участникам долевого строительства, не получившим жилье.

Напомним, что сейчас такие заявления подаются через «Почту России» либо специальную форму на сайте Фонда развития территорий.