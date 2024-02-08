Обложки к новой песне «Волга-Волга» с Шахриным нарисовали московские шестиклассники

Обложки к новой песне «Волга-Волга» нарисовади шестиклассники под руководством ведущего дизайнера Первого канала

нарисовали дети под руководством ведущего дизайнера Первого канала и Свердловского рок-клуба

Александр Коротич — ведущий дизайнер Первого канала, автор известных рекламных роликов и заставок ко многим программам. Он оформил все самые известные альбомы легендарного Свердловского рок-клуба.

Фото: © «Татар-информ»

В эти дни группы «Волга-Волга» и «Чайф» получили ссылку на своеобразный клип к песне «Волга и Кама», состоящий из обложек к песне. Их нарисовали московские шестиклассники — ученики студии Коротича. Ребята использовали для этого оборотную сторону обложек старых грампластинок.

«Когда мы увидели этот клип, удивились. А когда выяснили, что к чему, нам показалось это очень милым. Дети подошли к заданию очень творчески и нешаблонно. И теперь у нас есть множество обложек к новой песне», —рассказал один из исполнителей и автор песни «Волга и Кама» Антон Салакаев.

Владимиру Шахрину также понравилась работа школьников. Солисты намерены записать видеоприветы, в которых поблагодарят ребят и Александра Коротича за работу.

Фото: © «Татар-информ»

«Очень приятно, что Саша Коротич с его регалиями, званиями, гонорарами и должностями занимается с обычными школьниками», — поделился Шахрин.

Напомним, премьера песни состоялась осенью прошлого года. Казанские музыканты записали её в содружестве с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным, а затем сняли клип на песню на новейшей виртуальной студии Екатеринбурга. Работа над клипом близится к завершению — «Волга-Волга» намерена представить его в ближайшие недели.

«Нам очень приятно, что публика тепло принимает песню и на концертах, просит ее исполнить, поет вместе с нами. Фит, который вошел в новый альбом группы, также пользуется спросом на электронных платформах. Рады, что она пришлась по душе очень многим. И даже вдохновила на творчество», — отметил солист группы «Волга-Волга».