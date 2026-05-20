Происшествия 20 мая 2026 14:36

Обломки вражеского БПЛА упали на территорию детсада в Ставрополе

Обломки вражеского беспилотника упали на территорию детсада в Ставрополе. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его данным, дрон упал в Октябрьском районе, детонации не было.

Беспилотник зацепился за верхушки деревьев, боевая часть упала на Успенское кладбище, она уже обезврежена. Остальные фрагменты упали на территорию детского сада.

«Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью над Татарстаном был перехвачен вражеский БПЛА.

#бпла #беспилотник #дрон #Ставропольский край
Скончался последний из живших в России праведников народов мира

