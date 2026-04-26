news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 10:25

Из-за атаки ВСУ на Севастополь обломки БПЛА попали в отделение кардиологии первой горбольницы

Читайте нас в
Телеграм

Обломки вражеского беспилотника попали в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, один человек получил осколочные ранения. Кроме того, части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повредив контактную линию.

Развожаев сообщил, что минувшей ночью в результате массированного налета вражеских БПЛА повреждения получили 34 многоквартирных домов – в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Пострадали и 17 частных домов. Силами ВС РФ уничтожен 71 вражеский БПЛА. Один человек погиб, четверо получили ранения.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

Новости партнеров