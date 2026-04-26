Из-за атаки ВСУ на Севастополь обломки БПЛА попали в отделение кардиологии первой горбольницы

Обломки вражеского беспилотника попали в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, один человек получил осколочные ранения. Кроме того, части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повредив контактную линию.

Развожаев сообщил, что минувшей ночью в результате массированного налета вражеских БПЛА повреждения получили 34 многоквартирных домов – в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. Пострадали и 17 частных домов. Силами ВС РФ уничтожен 71 вражеский БПЛА. Один человек погиб, четверо получили ранения.