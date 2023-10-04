Обломки упавшего беспилотника повредили административное здание в Белгороде

Сегодня ночью система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 беспилотников, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В результате происшествия повреждено административное здание в Белгороде. Кроме того, в одном из домовладений в селе Шишино выбиты окна, повреждены 3 автомобиля.

В настоящее время продолжается территориальный обход, устанавливаются обстоятельства происшествия.



Губернатор отметил, что за последнюю неделю в Шебекино восстановлено 27 домов. Работы идут в плановом режиме. Местные власти продолжают отрабатывать обращения, поступившие на прямую линию.