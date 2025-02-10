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СВО 10 февраля 2025 08:25

Обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс в Краснодаре

В Краснодаре обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс «Центральный», сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Обломки дрона упали на техническую надстройку 19-го этажа жилого здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время проводится поквартирный обход, территория оцеплена, уточнил губернатор.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют.

Как заявили в Минобороны России, за ночь над регионами России уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотников. Уточняется, что семь из них были сбиты над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью, по одному – над Белгородской и Курской областями, а также Республикой Крым.

#спецоперация #атака БПЛА
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