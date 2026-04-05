СВО 5 апреля 2026 09:15

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объекты «Лукойла» и Новогорьковскую ТЭЦ

В результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области повреждены два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковская ТЭЦ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков», – написал губернатор в своем канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в течение ночи силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над регионами РФ.

#Нижегородская область #атака БПЛА
В топе
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

5 апреля 2026
