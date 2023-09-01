Облившегося растворителем мужчину доставили в РКБ Татарстана с ожогами 40% тела

В Республиканскую клиническую больницу на машине скорой помощи доставили 46-летнего мужчину с ожогами 40% тела, сообщает пресс-служба клиники.

Со слов пациента и сотрудников скорой помощи, мужчина облился растворителем, а потом во время работы в электрощитовой загорелся из-за короткого замыкания. Попытку суицида пациент отрицает.

«У мужчины диагностированы термические ожоги пламенем туловища, обеих верхних и нижних конечностей 1-3 стадии. Находится в реанимации. Состояние оценивается, как тяжелое», – отметили в клинике.