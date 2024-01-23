Облик за рубль: как в Татарстане хотят заинтересовать инвесторов вкладываться в памятники

Перед началом заседания коллегии, Иван Гущин вместе с Лейлой Фазлеевой посетили несколько зданий в городе, признанных объектами культурного наследия

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект музея «Доктора Живаго» уже готов

Перед началом заседания коллегии, председатель Госкомитета Иван Гущин вместе с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой и главой Чистопольского района Дмитрием Ивановым посетили несколько зданий в городе, признанных объектами культурного наследия. Один из них – дом доктора Авдеева.

Врач Дмитрий Авдеев стал прототипом для главного героя романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Пастернак познакомился с ним во время эвакуации в Чистополь, где писатель жил с октября 1941 по июнь 1943 года. В квартире доктора проходили творческие вечера.

«Мы решили все вопросы по техусловиям, коммуникациям. Долго проектировали, потому что здесь есть трудности по этим вопросам. Уже есть все решения, дорожная карта. По планам здесь будет музей “Доктора Живаго”», – отметил Гущин.

По его словам, здание будет отремонтировано в рамках специальной программы БРИКС. Здание вместо двухэтажного станет одноэтажным, однако у него появится большой чердак.

В здании культурного центра в Чистополе была организована выставка с археологическими находками в Болгарском, Казанском и Билярском городищах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2024 году выявлены 26 новых объектов культурного наследия

Коллегия прошла в здании культурного центра в Чистополе. Там же была организована выставка с археологическими находками в Болгарском, Казанском и Билярском городищах, а также представлены достижения в сфере охраны объектов культурного наследия.

Само заседание началось с отчета Ивана Гущина, который рассказал о работе в прошедшем году и планах на этот год.

«В 2023 году 26 объектов были включены в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Призываю глав муниципальных районов провести у себя инвентаризацию по этому вопросу, чтобы они понимали, как много работы нас ждет еще впереди», – начал рассказ Гущин.

В этом году специалисты ведомства будут изучать обнаруженные объекты и устаналивать границы памятников.

«В 2024 году мы планируем провести историко-культурную экспертизу 111 выявленных объектов культуры и археологии. Также важным вопросом остается определение зоны охраны памятника. В прошедшем году были установлены такие зоны для всех объектов ЮНЕСКО в Татарстане, всех территорий в Елабуге и Чистополе», – добавил Гущин.

На этот год в планах охватить этой работой не менее 120 объектов в Алексеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мамадышском и Тетюшском районах.

Иван Гущин: «В 2023 году 26 объектов были включены в список вновь выявленных объектов культурного наследия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют несколько десятков объектов культурного наследия

Большая работа в 2024 году по сохранению объектов культурного наследия будет проведена в связи с саммитом БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, сообщил Иван Гущин.

«Одна из ключевых задач, связанная с таким крупным международным мероприятием – обеспечение комфортного пребывания гостей в столице республике. На десятках объектах культурного наследия города начаты работы по реставрации и ремонту. Обновятся фасады памятников, КФУ, административных зданий, жилых домов. Уже сегодня комитетом выдана разрешительная документация для 14 объектов», – заявил он.

Одним из них станет храм-памятник павшим воинам, который находится на берегу Казанки. По словам Гущина, удалось получить на проект федеральную поддержку, проект будет комплексным, помимо реставрации самого объекта, будет укреплен берег, установлена гидроизоляция и благоустроена территория вокруг монумента.

«Одна из ключевых задач, связанная с таким крупным международным мероприятием – обеспечение комфортного пребывания гостей в столице республике» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наличие исторической ценности становится отталкивающим фактором для инвесторов»

Частая проблема при реконструкции объектов культурного наследия – это взаимодействие с собственниками земельных участков, которых зачастую не радуют появившиеся для них ограничения, рассказал Гущин.

«На практике мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда наличие исторической ценности становится известно инвестору только при освоении участка. Как правило, реакция на существующие ограничения – негативная. Всем известна ситуация с липовой аллеей в Верхнеуслонском районе. Только на прошлой неделе завершились суды с собственником», – пояснил он.

Одной из удачных практик решения проблемы с инвесторами стал специальный проект в Чистополе, где здания, представляющие историко-культурную культурную ценность и нуждающиеся в реставрации, выставляют на торги и продают за «условный рубль». При этом предприниматель обязуется вернуть исторический облик здания, и затем уже приспособить его для собственного бизнеса. Однако весь этот процесс дорогой, только создание проекта может обойтись в несколько миллионов рублей.

Но процесс передачи земельного участка практически за бесценок, привлекает и мошенников. Так, через суд уже был расторгнут договор с одним из получателей, так как у него не оказалось средств на восстановление здания – он просто пытался перепродать доставшийся ему объект.

Роман Исланов призвал завершить работу по установлению границ исторических поселений федерального значения в Татарстане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Способом привлечения инвесторов может стать особый налоговый режим»

Предложения о совершенствовании системы сохранения объектов культурного наследия в республике озвучил на заседании замруководителя исполкома Елабужского района Роман Исланов. Здесь располагается второе после Чистополя историческое поселение федерального значения.

«Пока наличие статуса исторического поселения федерального значения – это головная боль нашего района. Потому что специальных денег в бюджете за содержание старинных зданий не предусмотрено, а внимания надо много. Решением может стать создание программы, монетизирующей статус исторических поселений через повышающий коэффициент при расчете субсидий, выделяемых на капитальный ремонт территорий, многоквартирных домов и объектов культурного наследия», – выступил он.

Что касается инвестиционного климата вокруг объектов культурного наследия, то Исланов поддержал идею о передаче их за «условный рубль» инвесторам, а также предложил упростить для них налоговый режим.

«Решением могло бы стать применение особого преференциального налогового режима для инвесторов со сниженным или нулевыми ставками на территориях объектов культурного наследия. Это даст импульс для развития бизнеса и позволит освободившиеся средства на благоустройство территории», – пояснил Исланов.

В заключении своего выступления он призвал завершить работу по установлению границ исторических поселений федерального значения в Татарстане. По его словам, это значительно бы упростило работу по сохранению наследия в районе.

Лейла Фазлеева: «Татарстан может стать одним из пилотных регионов в части развития экономики исторических поселений» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Необходимо изучить экономику исторических поселений»

Итоги коллеги подвела вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Она подчеркнула важность сохранения объектов культурного наследия для будущих поколений и отметила уникальную историю народов Татарстана.

«Одним из главных вопросов остается популяризация темы сохранения объектов культурного наследия. Время собирать камни. В этом ключе важной становится преемственность поколений от малышей до взрослых людей. Мы должны быть готовы говорить на эту тему. Каждый из нас может внести вклад в этот процесс», – сказала она.

Далее она перешла к поручениям к Госкомитету. Первая проблема, о которой высказалась вице-премьер, коснулась экономической составляющей исторических поселений.

«Татарстан может стать одним из пилотных регионов в части развития экономики исторических поселений. Я прошу проработать вопрос, связанный с экономической составляющей наших исторических поселений, чтобы появился профильный методический совет на уровне Минэкономики республики», – заявила она.

По ее словам, сейчас исторические территории нуждаются в новых экономических решениях. В частности, стоит рассмотреть лучшие практики, реализуемые в республике.

Следующим поручением вице-премьера стало завершение работы над концепциями устойчивого развития Елабуги и Чистополя в первом квартале этого года.

«Я прошу эту историю завершить, работу представить в первом квартале для дальнейшего утверждения. Дорога непростая, концепция будет утверждаться Министерством культуры России», – пояснила Фазлеева.

Большой задачей, которую поставила перед Госкомитетом вице-премьер, стало создание картотеки с лучшими практиками по сохранению объектов культурного наследия, реализуемых в Татарстане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Доступ к лучшим практикам должен быть у всех»

Еще одной большой задачей, которую поставила перед Госкомитетом вице-премьер, стало создание картотеки с лучшими практиками по сохранению объектов культурного наследия, реализуемых в Татарстане.

«Мы говорим, что каждый объект культурного наследия притягивает к себе людей. Пусть эти лучшие практики будут доступны для всех руководителей районов и тех, кто работает над тем, чтобы Татарстан развивался и двигался вперед», – поручила Фазлеева.

Она добавила, что в этой работе не хватает системности. В частности, в этом году наблюдается большая просадка турпотока в Чистополь. Хотя при этом в городе расположены огромное колличество объектов культурного наследия, однако работы по их восстановлению идут довольно долго.