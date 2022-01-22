Казанская Соборная мечеть: «под старину» или в стиле хайтек?

Примерное место строительства Соборной мечети Казани, наконец, определено: она расположится на правом берегу Казанки в ареале пешего доступа к метро «Козья слобода». Каким мог бы быть дизайн проекта?

Первый камень в ее фундамент будет заложен в мае, и этот срок, как и выбранное для мечети место, заставляет немедленно задаться вопросом: как должно выглядеть монументальное сооружение, которое явно изменит панораму правобережья?

Правобережье Казанки – новая часть города, где странно строить объект «под старину» или в османском стиле Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Можно посмотреть опыт зарубежных коллег»

Было бы ошибкой не использовать шанс построить в Казани что-то по-настоящему крутое из современной архитектуры, то, ради чего сюда приезжали бы люди со всего мира, и не только мусульмане. Этим татары еще раз подчеркнули бы, что они народ, открытый всему новому.

К этому располагает и сама локация. Правобережье Казанки – новая часть города, где странно строить объект «под старину» или в османском стиле. Конечно, в облик мечети могут быть заложены «пасхалки», отсылающие к нашему булгарскому или ханскому прошлому. Кроме того, она должна составить определенный ансамбль с уже имеющейся доминантой правого берега – «Чашей». Но концептуально это должна быть мечеть будущего – и по замыслу, и по дизайну, и в строительных технологиях и материалах.

Камиль Самигуллин: «Может быть, будет “умная” мечеть, все-таки Год цифровизации. Может быть, и современная экомечеть. А может быть, предложат очень традиционный проект» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Подобного мнения придерживается и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. В своем интервью он сказал об этом так:

– Каким вы видите дизайн будущей Соборной мечети Казани – арабским, османским, булгаро-татарским, среднеазиатским? Или, может быть, это должен быть хай-тек?

– Если размышлять вслух, может быть, нужно что-то ультрасовременное. Если мечеть Кул Шариф символизирует прошлое – нашу культуру, традиции, то эта мечеть должна символизировать будущее

– Учитывая выбранный район, где современная застройка.

– Можно посмотреть опыт зарубежных коллег. Есть интересные решения по парковкам, по солнечным батареям. Может быть, будет «умная» мечеть, все-таки Год цифровизации. Может быть, и современная экомечеть. А может быть, предложат очень традиционный проект – булгарский стиль, современный татарский (казанский) стиль. Вообще напрашивается создание рабочей группы, которая объехала бы ключевые мечети [мира]. Понятно, это не касается Мекки и Медины – там открытый потолок, к нам это не относится. Но, скажем, в той же столице Казахстана построена очень современная мечеть. Есть интересные решения, например, с садом внутри. Думаю, нам предстоит изучить этот опыт и добавить свое. Должно быть что-то хорошее и интересное. И, кроме того, на мой взгляд, там должна быть площадь для прощания с известными людьми, чтобы на ней могли совершать джаназа тысячи человек. В Казани таких мест нет.

Напомним, что о том, что это должно быть здание «с хорошей архитектурой», три года назад говорил и Рустам Минниханов.

Что имеем

Пока из крупных мечетей относительно современной архитектуры в Татарстане имеются челнинская «Чаллы Яр», открытая в 2020 году:

и строящаяся в Нижнекамске «Ак Каен»:

Необычный проект был выбран в 2018 году для новой мечети в казанском поселке Юдино.

Но этот татарстанский опыт, по-своему интересный, самым передовым считать трудно.

Здорово смотрится мечеть имени Аймани Кадыровой в чеченском Аргуне, построенная по турецкому проекту и открытая в 2014 году:

Здание-хамелеон (его цвет меняется в зависимости от погоды) вмещает, на минуточку, 15 тысяч человек.

А что у них?

Что могло бы послужить источником вдохновения из мирового опыта? Сначала посмотрим на проекты, реализованные в Европе.

Центральная мечеть Кельна (год открытия – 2018-й) с частично стеклянными стенами и куполом:

«Экомечеть с нулевым углеродным следом» в Кембридже из дерева и мрамора (2019):

Большая мечеть Страсбурга (2012):

Любопытно, что в конкурсе проектов Страсбургской мечети участвовала звезда мировой архитектуры Заха Хадид с футуристической концепцией, но выиграть ей не удалось. Вообще ни один из проектов мечетей от британки иракского происхождения – в Страсбурге, Кувейте, Приштине, Афинах, к сожалению, так и не был реализован.

Мечеть из перфорированных материалов в немецком Пенцберге. Прототип новой евроисламской архитектуры, «открывающей внутренний мир религии» (2015):

Исламский центр в хорватской Риеке – «мечеть на Адриатике» (2013):

Как видим, в Европе тренд на открытость, проницаемость, связь с окружающей средой – природной и человеческой.

А теперь – к азиатским и иным проектам.

Мечеть Education City в Дохе на пяти опорах («пяти столпах ислама») с 90-метровыми минаретами, указывающими на Мекку (2015):

Куб в кубе: DIFC Grand Mosque в Дубае с узорчатыми экранами на фасаде (2020):

Большая мечеть KAFD в Эр-Рияде в форме минерала «роза пустыни» (2017):

Свою экомечеть открыли в 2018 году и в Астане под названием «Цветок Всевышнего». Объект описывают как «постмодернистскую мечеть на солнечных батареях»:

Без купола: мечеть короля Фейсала в Исламабаде (1986):

Хрустальная мечеть в малайзийском Куала-Тренгану из зеркального стекла (2008):

Небольшая, но интересная мечеть Бабуттаква в Индонезии:



Три относительно новые стамбульские мечети:

Шакирин – с алюминиевым куполом и кружевными окнами (2009):

Санджаклар – без полумесяца на минарете и спрятанная большей частью под землей (2012):

Мармара Илахият, выполненная из стали. Купол напоминает раковину наутилуса (2015):

И самая большая мечеть Африки – алжирская Джамаа эль-Джазаир с 265-метровым стеклянным минаретом (2020):

Множество проектов, среди которых есть и реализованные, можно увидеть здесь.

Рустем Шакиров, Тимур Рахматуллин, milliard.tatar