«Облепили даже повязанные на деревья тряпки»: в Билярском лесу гусеницы съели всю листву

В разгар лета билярские леса «почернели» - непарный шелкопряд сжирает листву, оставляя лишь голые ветки…

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Невольно вздрагиваешь, услышав хруст»

О том, что в Билярске деревья подверглись «атаке» вышеназванных насекомых, я узнала из поста журналистки Ландыш Насиховой. «Невольно вздрагиваешь, услышав хруст, будто кто-то аппетитно жует капусту – в лесу таких звуков не бывает. Оказывается, гордость священного Болгара – выдающаяся Гора Хозяина опустела. На глазах зеленый лес превращается в черные дебри. Посмотришь направо, налево – такая же картина, посмотришь вверх и вниз – то же самое, хоть плач. Насекомые не большие, но их огромное количество, и вручную истребить невозможно. От бессилия душа рвется на части, сердце болит». От записи журналистки мне стало не по себе.

На Билярской земле – Горе Хозяина – мне приходилось бывать множество раз: по пути в деревню, заезжая за родниковой водой, отдыхая на экскурсиях на горе на форуме «Биляр» в лагере «Сэлэт». Узнав о произошедшем, я не смогла остаться равнодушной, и мы поехали в Билярск.

Насекомые не большие, но их огромное количество, и вручную истребить невозможно Фото: Рамиль Нуруллин

В целом, новостей о насекомых-пожирателях в интернете было много: писали, что в Кировском и Московском районах Казани развелись страшные насекомые, что в лесах Башкортостана деревья, парки, скамейки и детские площадки буквально облеплены насекомыми. От фото и видео мурашки по коже.

Насекомые растерзали и билярские леса, сожрали листья дубов, берез, лип и уже перешли на хвойные деревья…

Почему эти насекомые сжирают листья деревьев? Почему их так много? Имеет ли смысл их травить? Эти вопросы мы направили в Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан. А пока расскажу о том, что увидела в билярском лесу.

Руководитель Билярского лесхоза: «В этом году насекомых слишком много»

Билярский лесхоз образован в 1931 году. Расположен на территории Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Нурлатского, Чистопольского и Новошешминского административных районов. Общая площадь земель лесного фонда составляет 50187 га, в том числе покрытая лесом - 47644 га, из них лесные культуры 2950 га. Как сообщается на сайте Минлесхоза, здесь растут хвойные (сосна, ель), твердолиственные (дуб и пр.), мягколиственные деревья (береза, осина, липа и др.).

Гора Хозяина виднеется издалека. Если в прошлых годах билярский лес встречал гостей всеми оттенками зеленого, в этом году гора напоминала ненастный ноябрьский день: листва исчезла, остались лишь голые ветки.

Рамиль Нуруллин: «Май месяц выдался жарким, насекомые проснулись раньше, чем обычно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нас встретил руководитель-лесничий Билярского лесхоза Рамиль Нуруллин. Он рассказал нам, как это случилось и когда началось.

- Все началось в середине мая, - сказал Рамиль Равилевич, указывая на голые деревья. – Май месяц выдался жарким, насекомые проснулись раньше, чем обычно. В прошлом году такая ситуация произошла в Нурлатском районе – насекомые сожрали нурлатские леса. Бабочки непарного шелкопряда прилетели к нам из лесов Нурлатского и Аксубаевского районов. В прошлом году на семинаре нам рассказали о них, все объяснили. Бабочки в прошлом году прилетели к нам и отложили яйца в наших деревьях. Мы думали, надеялись, что зимние морозы поспособствуют их гибели, да и птицы помогут – будут ими питаться.

В этом году пострадали деревья билярских лесов. В сфере лесного хозяйства я работаю почти 40 лет. На моем опыте это уже четвертый раз, когда эти насекомые нападают на наши леса, но в этом году их развелось огромное, бешеное количество, такого пожирательства мы еще не видели.

Самки непарного шелкопряда плетут паутину и откладывают в нее яйца размером в пшено. В одной кадке бывает около 180-200 яиц. Из них появляются насекомые и начинают пожирать листья. Этой весной они стали появляться 15 мая. Поначалу были мелкие, постепенно вырастали, сейчас в длину достигают 3 см, диаметром 5-6 мм.

В другие годы через 14-20 дней они окукливались. В этом году гусениц слишком много, и, вероятно, из-за нехватки пищи, процесс идет дольше: прошло уже больше месяца. Некоторые насекомые до сих пор не могут окуклиться, и продолжают сжирать листву. Большинство уже стали коконами, где-то около 10 процентов продолжают есть листья, - пояснил Рамиль Равилевич.

Действительно, большинство гусениц уже заплели паутину, идет процесс окукливания. Другие их «товарищи» спешат к паутине, будто, боясь опоздать. Третьи пока думают лишь бы побольше сожрать, и ползут к листве. Они покрыты волосиками, с белыми, рыжими, серыми пятнами. Если потрогать, вызывают неприятное жжение: выставляют свои волосики, будто ежики – защитный механизм. Удивительные, но вредные для деревьев насекомые.

Самки непарного шелкопряда плетут паутину и откладывают в нее яйца размером в пшено. В одной кадке бывает около 180-200 яиц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нет причин для беспокойства, через 15-20 дней лес снова зазеленеет»

– Еще позавчера тут была реально страшная картина, гусеницы облепили даже повязанные на деревья тряпки, стены беседок. Просто ужас! – продолжил рассказывать Рамиль Нуруллин.

Еще до поездки в Билярск руководитель лесхоза прислал мне фотографии. От них у меня волосы встали дыбом: это были горы насекомых, они были кругом! «Вот сколько пищи птицам!» - подумала я тогда.

- Говорят, насекомых непарного шелкопряда съедают кукушки. Но я такого не видел, а вот скворцы точно едят, - говорит Рамиль Нуруллин.

- Люди переживают, что деревья засохнут. Эти деревья смогут снова обрасти листьями?

– Деревья не засохнут, ведь корни снабжают их питательными веществами. Почки уже появились, через пару дней покажутся и молодые листочки. Через 15-20 дней лес снова зазеленеет, переживать не нужно. Деревья не погибнут, потому что у них крепкие, здоровые корни и стволы. Но расти нынче не смогут.

У деревьев есть кольца. В прошлых годах эти кольца были большими, в этом году будут тоньше. Ведь уже целый месяц не идет процесс синтеза. Все силы и питание уйдут на листву, а не на рост.

«Еще позавчера тут была реально страшная картина, гусеницы облепили даже повязанные на деревья тряпки, стены беседок. Просто ужас!» Фото: Рамиль Нуруллин

«Яд опасен и для людей, и для птиц, и для животных»

– Некоторые критикуют лесничих, за то, что не травят насекомых, позволяют им сжирать листву. Чем это объясняется?

- Как я уже говорил, на моем опыте это уже четвертый подобный случай. Мы никогда не травили леса. Птицы уже и так погибают от опрыскиваний в сельском хозяйстве, им остается только обитать в лесу. Если мы будем травить и лес, то 45 дней всей живности нельзя будет залетать и заходить в лес. Иначе, все птицы и животные просто погибнут. Во-вторых, яд опасен и для людей. Мы не сможем собирать здесь ягоды и грибы. Еще немного, и гусеницы превратятся в бабочек и улетят, а лес снова заживет прежней жизнью.

Опрыскивая ядами, мы наносим огромный вред экологии. Могут появиться резистентные насекомые, которые будут сжирать все круглый год, поэтому нужно быть очень осторожными.

Места, где нет людских тропинок и пчелиных ульев, мы четырежды обработали биологическими препаратами, но химические вещества в этом деле не используются.

На сегодняшний день в лесах Татарстана обитает более 200 видов насекомых. Из них около 100 видов – полезные, остальные – вредоносные. Природа держит их в балансе. Если мы потравим леса, погибнут и полезные, а вредоносные могут выжить, и тогда есть опасность потерять наши леса безвозвратно.

В первую очередь, насекомые накидываются на яблони, дубы, березы и липы. Ольху, клен и американский клен обходят стороной. Могут пожирать и хвойные деревья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Насекомые, в первую очередь, накидываются на яблони, дубы, березы и липы»

– Хорошо, окуклившиеся насекомые превратятся в бабочек непарного шелкопряда и улетят, но куда? «Раздевать» дальше нетронутые деревья? Какие леса пострадают еще? – поинтересовалась я у Рамиля Нуруллина.

– Из этих куколок появятся бабочки. Большие пролетят 30-50 км, маленькие – 15-20 км, прежде чем, оставить яйца. Они живут всего 3-5 дней. Просто улетают, ничего не едят, закладывают яйца и тут же погибают. «Наши» бабочки полетят в леса Лаишевского, Рыбнослободского, Мамадышского районов. В первую очередь, насекомые накидываются на яблони, дубы, березы и липы. Ольху, клен и американский клен обходят стороной. Могут пожирать и хвойные деревья.

Эти насекомые останутся в билярских лесах и на следующий год. Ожидаем, что их станет намного меньше, ведь останутся обессиленные особи. В Нурлатском лесхозе сообщили, что в этом году у них насекомых меньше. Мы изучаем места их обитания, знаем, в какую сторону они полетят. Через каждые 10-12 лет в определенном месте они разводятся в большом количестве. Насекомые непарного шелкопряда – обычные обитатели наших лесов, они не вредны и не ядовиты.

Природа все держит в балансе. Нельзя сказать, почему происходит их размножение в большом количестве, может быть, это связано с изменением климата. В 2010 году лето выдалось жарким, но насекомых было мало. От жары это не зависит. Эти бабочки залетели к нам из Башкортостана и Оренбурга. Там леса обработаны биологическими препаратами. Сейчас комиссия работает над исследованием эффективности этих препаратов. Как себя поведут насекомые, появятся ли бабочки – покажет время, - сказал Рамиль Нуруллин.

Несмотря на относительную безопасность препарата, согласно правилам, в местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителей леса действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ответ Минлесхоза: «Если предстоящая зима выдастся морозной, насекомые погибнут и не успеют вылупиться из яиц»

На наши вопросы ответила пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.

«В 2022 году на территориях Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесных хозяйств обнаружены очаги обитания непарного шелкопряда.

Нужно отметить, что порядок обработки лесов против вредителей регулируется на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ N 913 от 9 ноября 2020 года. Перед обработкой лесонасаждения должны пройти проверку, необходимо подготовить соответствующие документы.

В течение года проводились обследования очагов вредителей леса, были подготовлены и направлены обоснования в Федеральное агентство лесного хозяйства для проведения мероприятий по их ликвидации.

В мае 2023 года на территориях лесных хозяйств проводились мероприятия по ликвидации вредителей. Работы проводились в границах Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Новошешминского, Нурлатского, Сармановского, Черемшанского и Чистопольского муниципальных районов Республики Татарстан.

Всего мероприятия по ликвидации очагов вредителей леса были проведены на площади 53 тысячи гектаров. Обработка лесных насаждений осуществлялась наземным способом при помощи биологического препарата «Дефилигнум». Он относится к третьему и четвертому классам опасности, а потому мало опасен как для человека, так и для пчел.

Специалисты лесной отрасли РТ установили предупреждающие знаки на расстоянии 300 метров от мест обработки.

Несмотря на относительную безопасность препарата, согласно правилам, в местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителей леса действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения введены на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 мая 2023 г. N 569 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств».

Мы поднялись на Гору Хозяина – к большому камню, установленному АО «Татнефть» во время реконструкции. Ели вокруг камня также облеплены насекомыми, от деревьев остались лишь голые ветки Фото: © «Татар-информ»

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На данный момент в Татарстане оценивается эффективность мероприятий, направленных на ликвидацию вредителей леса.

Работа продолжается и в других направлениях. Сотрудники лесного хозяйства проводят обследования лесонасаждений, и, при необходимости, готовят документы для проведения мер по ликвидации вредителей леса.

Даже если насекомые непарного шелкопряда съедают листву дерева, оно способно обрасти листочками в том же году. Но, как отмечают ученые, деревья, листву которых пожирали два года подряд, могут пострадать намного сильнее по сравнению с деревьями, которые не подвергались атаке непарного шелкопряда.

В Татарстане ситуация, связанная с распространением непарного шелкопряда, находится под контролем специалистов лесного хозяйства, проводятся все необходимые меры по борьбе с этим вредителем.

К святому ключу беспрерывно приходят люди, тропинка буквально усыпана растоптанными гусеницами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нужно отметить, что очаги возникновения непарного шелкопряда обрабатываются не ежегодно, а по необходимости. Например, за последние 9 лет такие меры проводились в 2021 и 2023 годах.

В 2021 году в Республике Татарстан вредители были ликвидированы на территории лесного фонда Азнакаевского и Бугульминского лесхозов. Тогда было обработано 173 гектара площади. Тогда участки были поражены кольчатым шелкопрядом. Специалисты своевременно обнаружили очаги поражения и приняли необходимые борьбы против них.

Главными причинами создания благоприятных условий для развития и увеличения очагов вредителей являются их переселение из соседних регионов, относительно теплые зимы, высокая влажность в весенний период, и сокращение соотношения энтомофагов. В первую очередь, на размножение влияют погодно-климатические условия, особенно жаркое сухое лето и теплая зима. Если зима 2023-2024 годов будет морозной, насекомые замерзнут и погибнут, не успев вылупиться из яиц. Поэтому весной, перед обработкой лесов препаратами, изучается численность насекомых-вредителей. Только при необходимости проводится биологическая обработка».

Мы поднялись на Гору Хозяина – к большому камню, установленному АО «Татнефть» во время реконструкции. Ели вокруг камня также облеплены насекомыми, от деревьев остались лишь голые ветки. К святому ключу беспрерывно приходят люди, тропинка буквально усыпана растоптанными гусеницами.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского