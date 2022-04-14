Облаву на любителей порыбачить на тонком льду устроили под мостом в Зеленодольске
Сотрудники МЧС вышли в рейд на рыбаков, которые, вопреки запретам, выходят на тонкий лед рек. Так, под мостом в Зеленодольске были пойманы сразу несколько рыболовов-экстремалов, для которых даже выступившая на лед вода не стала помехой для любимого хобби.
По словам любителей подледной ловли, утонуть они не боятся.
«Не утонем, если что, поможем выбраться друг другу. Последние деньки, хотелось поймать», - говорят рыболовы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на первый раз рыбаков лишь предупредили. Однако, если их вновь поймают на тонком льду реки, им будет грозить штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей.
«Мы убедительно просим граждан не выходить на лед, это опасно для жизни! В ходе ежедневных рейдов мы предупреждаем наших граждан быть внимательными, ведь весенний лед невероятно коварный! Берегите себя», – обратился к рыбакам начальник Зеленодольского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне жители РТ сняли на видео ледоход на Волге.