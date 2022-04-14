Облаву на любителей порыбачить на тонком льду устроили под мостом в Зеленодольске

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники МЧС вышли в рейд на рыбаков, которые, вопреки запретам, выходят на тонкий лед рек. Так, под мостом в Зеленодольске были пойманы сразу несколько рыболовов-экстремалов, для которых даже выступившая на лед вода не стала помехой для любимого хобби.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По словам любителей подледной ловли, утонуть они не боятся.

«Не утонем, если что, поможем выбраться друг другу. Последние деньки, хотелось поймать», - говорят рыболовы.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на первый раз рыбаков лишь предупредили. Однако, если их вновь поймают на тонком льду реки, им будет грозить штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Мы убедительно просим граждан не выходить на лед, это опасно для жизни! В ходе ежедневных рейдов мы предупреждаем наших граждан быть внимательными, ведь весенний лед невероятно коварный! Берегите себя», – обратился к рыбакам начальник Зеленодольского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев.



Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне жители РТ сняли на видео ледоход на Волге.