Обладателями премии имени Шнеппа стала группа ученых из Санкт-Петербурга

Победителей международной премии Шнеппа в области компрессоростроения объявили в Казани. Премия присуждается один раз в два года ученым и изобретателям за значительный вклад в развитие российской компрессоростроительной отрасли. В этом году победителями стала группа ученых из Санкт-Петербурга. Награду им вручил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Сегодняшняя премия – еще один пример удачного единения производства и науки. В проектах, претендовавших на победу, объединены фундаментальная газодинамика, цифровая автоматизация и стендовые испытания по вибрации, температуре и реальному КПД. Каждый процент эффективности – это мегаватт экономии энергии, повышение надежности и ресурса оборудования нефтехимических и газотранспортных предприятий», – отметил он.

Награждение победителей состоялось в рамках XII Международной научно-практической конференции по компрессорной технике для молодых специалистов. В связи с этим Рифкат Минниханов не упустил возможности рассказать молодым ученым о возможностях, созданных для них в Татарстане. Среди них студенческие стартапы, грантовые фонды и многое другое.

Проект победителей связан с внедрением высокоэффективных ступеней с напорными полуоткрытыми осерадиальными рабочими колесами в стационарные центробежные компрессоры.

«Для меня, для нашей команды большая честь и искренняя радость стоять здесь, в этом зале, в том числе лауреатом международной премии в области компрессоростроения. Мы воспринимаем эту награду прежде всего как признание важности той темы, того направления, которому я посвятил уже почти двадцать лет. Наш опыт показывает, что классические проверенные десятилетиями методы проектирования примерно в четверти случаев уже не позволяют удовлетворить современные запросы. Заказчикам нужны новые технологические возможности. В таких ситуациях мы вынуждены искать нестандартные инженерные решения, применять научную и инженерную смелость, смекалку», – рассказал один из победителей премии Александр Любимов.

По его словам, получение премии имени Шнеппа для него и его команды – дополнительный стимул двигаться вперед и продолжать помогать предприятиям находить новые технологические решения.