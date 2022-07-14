Обладателя премии Державина в юриспруденции назвали в день рождения поэта и министра

Награждение лауреатов Республиканской премии имени Гавриила Державина в области юриспруденции прошло в Лаишево 14 июля в день 279-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и великого русского поэта. В церемонии приняли участие министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Торжественные мероприятия в день рождения поэта и министра юстиции Российской Империи начались с возложения цветов к памятнику Державина в Лядском саду Казани. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра юстиции Татарстана Айнур Галимов, заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, представители Союза писателей России и Республики Татарстан.

Позже на родине Гавриила Державина в Лаишево состоялось награждение лауреатов Республиканской премии имени Державина в области юриспруденции с участием министра юстиции республики Рустема Загидуллина и главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова.

По результатам тайного голосования лауреатом премии Державина в области юриспруденции определена доктор юридических наук, начальник кафедры уголовного процесса Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации Елизавета Демидова-Петрова за монографию «Преступность несовершеннолетних в современной России: вопросы изучения и предупреждения».

«Выражаю благодарность всем кандидатам, выдвинувшим свои работы на соискание премии. Уверен, что все работы найдут практическое применение, а научные открытия авторов будут способствовать развитию гражданского правосознания и служить защите прав и свобод граждан», - отметил Рустем Загидуллин.