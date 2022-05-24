Обладатели «Пушкинской карты» смогут оплачивать ей билеты на все российские фильмы

Перечень мероприятий для молодежи, доступных по программе «Пушкинская карта» будет расширен. Теперь молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты на все российские кинофильмы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь программа будет охватывать все российские фильмы, включая киноленты, созданные без государственной поддержки, после их одобрения Минкультуры РФ.

«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди могут приобретать билеты в музеи, театры и на другие культурные мероприятия, была запущена в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

Проект быстро набрал популярность. В первые четыре месяца около 3,7 млн человек приобрели билеты более чем на 2 млрд рублей. С 1 января 2022 года лимит таких карты был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год.