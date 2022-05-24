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Ру Тат
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Культура
24 мая 2022  17:06

Обладатели «Пушкинской карты» смогут оплачивать ей билеты на все российские фильмы

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Перечень мероприятий для молодежи, доступных по программе «Пушкинская карта» будет расширен. Теперь молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты на все российские кинофильмы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь программа будет охватывать все российские фильмы, включая киноленты, созданные без государственной поддержки, после их одобрения Минкультуры РФ.

«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – сказал Премьер-министр РФ  Михаил Мишустин на заседании  Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди могут приобретать билеты в музеи, театры и на другие культурные мероприятия, была запущена в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

Проект быстро набрал популярность. В первые четыре месяца около 3,7 млн человек приобрели билеты более чем на 2 млрд рублей. С 1 января 2022 года лимит таких карты был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год. 

#Пушкинская карта #культура #Михаил Мишустин
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