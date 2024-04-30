Обладатели Гран-при «УенФеста» посетят парк аттракционов в Сочи

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Татарстанцы могут подать заявки на Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционных игр «УенФест», главным призом в котором станет посещение аттракциона «Сочи Парк». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Первый этап проходит в заочном формате с 15 апреля по 20 мая: конкурсантам нужно записать видео с детскими народными играми, разместить в соцсети с пометкой #уенфестконкурс2024 и направить заявку на электронный адрес организаторов.

Они могут представить игры, относящиеся к детской игровой культуре, — обрядовые, хороводные, драматические, подвижные, музыкальные, групповые игры, игры со считалками, прибаутками, речитативами, пением и хореографическими движениями.

Второй этап конкурса пройдет в конце июня в центре Казани в формате фестиваля. Финалисты примут участие в соревновательной программе, по итогам которой и будут определены победители.

Организатор – Таткультресурсцентр. Фестиваль-конкурс проводится в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.