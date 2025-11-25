Обладателем почетного титула «Народный татарин года» стал Виталий Бадретдинов

Открытое голосование за звание «Народный татарин/татарка года», организованное проектом «Миллиард.Татар», завершилось. Победителем по итогам 2025 года стал руководитель Национально-культурной автономии татар Челябинска Виталий Бадретдинов.

Он набрал 20 949 голосов, обойдя других финалистов. Голосование проходило в официальных сообществах проекта в Телеграм и «ВКонтакте» и завершилось 24 ноября в 23:59.

Виталий Бадретдинов вошел в финальную десятку претендентов как победитель одной из основных номинаций премии «Татары года».

Главный титул «Народный выбор» присуждается на основании открытого онлайн-голосования, и в предыдущие годы его удостаивались, в частности, имам Махмут Шарафутдинов и фигуристка Алина Загитова.