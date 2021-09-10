Обладателем Гран-при Казанского кинофестиваля стала казахская картина «18 килогерц»

В Казани завершился XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. На церемонии закрытия, прошедшей в КРК «Пирамида», стали известны фильмы — победители конкурсной программы, а также обладатели спецпризов крупного кинофорума.

Оргкомитетом в этом году было принято 584 заявки из 45 стран мира. Правда, в конкурсную программу прошли не все — отборочной комиссией было отобрано 50 фильмов.

«Когда мы говорим о фестивале мусульманского кино, хоть он проходит уже не первый год, всегда присутствует доля волнения. Каждый раз мы словно с чистого листа начинаем писать его сценарий. Мы тщательно отбираем список приглашенных гостей и стараемся компоновать интересную насыщенную программу фестиваля, чтобы она была интересна не только жителям города, но и международным гостям», — отметил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Обладателем Гран-при стала кинокартина из Казахстана «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова.

18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм рассказывает о непростой, но свободной жизни уличных подростков конца 90-х.

Сама картина несколько автобиографична: ранее режиссер признавался, что, будучи подростком лихих девяностых, не раз становился свидетелем, а иногда и участником беспредела на улицах Алматы.

Алкоголь, наркотики и рок-н-ролл — основные лейтмотивы как ушедшей эпохи, так и самой кинокартины. История раскрывает одну из сторон извечного конфликта отцов и детей.

«В этом году много фильмов, которые затрагивают темы, испокон веков беспокоящие всех людей мира. Прежде всего это конечно же тема семьи», — рассказал председатель конкурсной комиссии — азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу.

На церемонии закрытия стало известно, что лучшим короткометражным игровым фильмом признана французско-испанская картина «Две опции» режиссера Гона Карида.

Также были названы лучший полнометражный и короткометражный документальный фильм. Ими стали татарстанская кинолента «Между семью островами» Алмаза Нургалиева и иранская картина «Паризад» Мехди Имани Шахмари.

В самой молодой конкурсной номинации «Национальный конкурс» лучшим фильмом стала лента «Прохлада глаз» режиссера Айнура Зиннатова.