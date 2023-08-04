Стало известно, когда в Татарстане объявят обладателей грантов на сумму 106 млн рублей

На реализацию экологических проектов некоммерческих организаций Татарстан предоставит гранты на общую сумму 106 млн рублей. Объявить победителей планируется осенью, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информе».

За семь лет Минэкологии выделило 8,8 млн рублей на реализацию 43 экологических проектов. Благодаря грантовой поддержке в республике успешно реализуются такие проекты, как «Экокультура», «Соляная пещера» и конференция «ProЭко».

«Одним из самых ярких примеров является проект Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени А.И. Щеповских. На территории реабилитационного центра „Здравушка“ оборудована соляная комната. В центре ежегодно могут проходить реабилитацию более 50 ребят», — сказал он.

Молодежное движение «Будет чисто» на средства гранта на протяжении трех лет проводит конференцию «ProЭко», участниками которой стали в общей сложности около 800 молодых людей. С 2022 года Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций является единым грантодателем.

«В этом году проведен один конкурс для НКО, общий бюджет составил 35 млн рублей. Проект «ЭКОкультура» молодежного объединения «Будет чисто» выиграл грант на сумму более 509 тыс. рублей. Итоги второго конкурса будут подведены осенью. Общий бюджет составит 106 млн рублей», – сообщил Тарнавский.

Кроме того, Фонд президентских грантов проводит для НКО конкурсы два раза в год. В этом году на грантовую поддержку претендовали более 11 тыс. общественных инициатив из 88 регионов страны. Стоит отметить, что ребята из татарстанского молодежного движения «Будет чисто» неоднократно выигрывали гранты на проведение экологических праздников.

«В 2020 году сумма поддержки составила 1,5 млн рублей, в 2021 году – 2,2 млн рублей», – уточнил Тарнавский.

В рамках гранта Президента Российской Федерации движение «Будет чисто» уже провели экологические праздники в девяти районах Татарстана, участниками которых стали более 4,6 тыс. человек.

Также федеральные гранты разыгрывает Росмолодежь. Поддержку получил проект «ЭКОfest» от «Будет чисто». Фестиваль пройдет 12 августа на Кремлевской набережной. Для участников проведут экологические мастер-классы, конкурс, игры, интерактивные и творческие площадки, эколектории.