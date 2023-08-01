Победитель международной олимпиады по химии рассказал, почему выбрал КФУ вместо МГУ

Фото: газета «Республика Татарстан».

Выпускник казанского лицея №131 Никита Перов, который взял золотую медаль на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе, выбрал учебу в родном городе и поступил в КФУ вне конкурса. Несмотря на то, что обладателя такой почетной награды с легкостью приняли бы и в МГУ, медалист считает, что специалистов в области химии в столице РТ готовят ничуть не хуже, чем в Москве.

«У нас очень хорошие лаборатории, ничуть не уступающие МГУ. В Казани вообще отличные условия для подготовки химиков», – рассказал Перов корреспонденту газеты «Республика Татарстан».

По его словам в этом году он решил сдать ЕГЭ по химии «для себя», хотя острой необходимости в этом не было. В результате одинадцатиклассник получил 90 баллов. По словам призера международной олимпиады, ни одного «химического» олимпиадника, который бы получил на профильном экзамене 100 баллов, он не знает. По мнению Перова, Единый государственный экзамен предполагает слишком стандартизированные варианты ответов, а «те, кто привык решать сложнейшие олимпиадные задачи, мыслят нестандартно».

Задания на Международном соревновании по химии в Швейцарии, как рассказал молодой человек, состояли из практической и теоретической частей. В лаборатории было необходимо синтезировать определенный продукт из выданных реагентов, определить состав и количество вещества в представленных образцах, а во время написания теории необходимо было за пять часов решить 10 трудных задач.

«Было сложно, но у наших ребят традиционно сильная олимпиадная подготовка. Кроме базовых занятий в своих регионах, победители российского этапа олимпиады проходят через летние сборы на базе МГУ, которые и помогают определить итоговый состав команды на международную олимпиаду», – поделился молодой химик.