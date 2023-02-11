Обладатель Шаляпинской премии-2017 Дмитрий Босов выступит в КЦ Пушкина к 150-летию баса

В КЦ имени Пушкина 13 февраля пройдет концерт обладателя Шаляпинской премии 2017 года Дмитрия Босова, приуроченный к 150-летию всемирно известного баса Федора Шаляпина. Концертмейстером вечера из популярного цикла «Листая календарь» выступит народный артист Татарстана Роман Чуйнов.

В концерте также примут участие исследователь жизни и творчества Шаляпина Алексей Липовецкий и артисты самого Культурного центра имени А. С. Пушкина. Инициатор проекта – заслуженная артистка Татарстана, известная неповторимым исполнением романсов, Юлия Зиганшина.

«Шаляпин очень любил творчество Пушкина. В семье Шаляпина играли между собой, кто лучше и больше перечитает Пушкина. В таких играх Шаляпин всегда выигрывал. Ну, а мы — Культурный центр имени Пушкина. Подобными фактами будет наполнен концерт. „Листая календарь“ — это наша постоянная программа, посвященная актуальной теме, согласно дате в календаре — юбилярам, поэтам Серебряного века... Каждую песню концерта предваряет некая любопытная история. На этот раз вечер посвящен 150-летию Шаляпина, которое будет отмечаться именно 13 февраля», — пояснили «Татар-информу» в КЦ имени Пушкина.

В программе вечера арии и романсы из репертуара великого русского певца. Шаляпин, напомнили в КЦ имени Пушкина, потрясал зрителей неистовым темпераментом, выпевал каждую ноту, находя очень точные и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и достоверен на сцене. Концерт обещает открыть творчество Федора Шаляпина с новой стороны. Начало в 18.30.