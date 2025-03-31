Обладатель Кубка Стэнли Орлов перейдет в СКА

Фото: nhl.com

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов пополнит состав СКА в следующем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Переговоры начались еще весной прошлого года. Тогда планировалось, что Орлов вернется в Россию вместе с Евгением Кузнецовым и подпишет контракт с петербуржцами, однако Дмитрий решил еще поиграть в НХЛ.

«В этом году Дмитрий пообщался с Кузей, тот рассказал о всех плюсах игры за СКА: мол, стадион, спортивный блок, медицина — всё на высшем уровне. Вдобавок руководство готово выполнять любые хотелки. Как для игроков, так и для их семей.

Еще факторы, по которым Орлов согласился вернуться в Россию. Первый — в межсезонье NHL вряд ли получит достойное предложение. Второй — возраст, из-за которого тяжело играть на прежнем уровне. Третий — летом из СКА за океан уедет Александр Никишин, значит, место в составе точно будет. А питерцы искали достойную замену для первой пятерки. Четвертый — доверие. Когда Кузнецова вернули в команду, Орлову показали, что звёздам NHL могут многое простить», – сообщает источник.

Напомним, Орлов выступает в НХЛ с 2011 года. В 2018 году он взял Кубок Стэнли с «Вашингтоном Кэпиталз».

СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ текущего сезона на седьмом месте в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга играет с московским «Динамо». В первых двух матчах «армейцы с Невы» уступили «бело-голубым». Третья встреча в серии состоится сегодня, 31 марта, в 19:30 по мск.