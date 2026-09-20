news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 сентября 2026 11:26

Обладатель Кубка России по боксу 2026 Сергеев проголосовал на выборах в Казани

Читайте нас в
Обладатель Кубка России по боксу 2026 Сергеев проголосовал на выборах в Казани
Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ» ​

Двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны по боксу Сергей Сергеев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на одном из избирательных участков в Казани.

«В эти дни мы выбираем хорошее будущее для нас. Прийти и проголосовать – это долг каждого человека. Тем более, если ты спортсмен и выступаешь под флагом своего государства», – рассказал он «Татар-информу».

Он подчеркнул, что федерация бокса как России, так и Татарстана всегда уделяет особое внимание тому, чтобы спортсмены смогли посетить выборы.

#боксер #Выборы-2026 #выборы депутатов в госдуму
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

19 сентября 2026
«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

19 сентября 2026
Новости партнеров