Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» покинул московское «Динамо»

Бывший защитник «Ак Барса» Роман Абросимов покинул «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что хоккеисту не будет предложен полноценный контракт. Пробное соглашение с «Динамо» защитник подписал в мае нынешнего года. Абросимов прошел предсезонную подготовку с клубом в Нижнем Новгороде и сыграл на Кубке Республики Башкортостан, где отметился одной заброшенной шайбой.

Напомним, в последний раз защитник выступал в КХЛ в сезоне-2020/21 в составе нижнекамского «Нефтехимика». Также в лиге защитник играл за «Сочи» и «Ак Барс».

Стоит отметить, что Абросимов является уроженцем Казани и воспитанником «Ак Барса». В сезоне 2017/18 в составе казанского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.