Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» не намерен завершать карьеру игрока

Обладатель Кубка Гагарина 2018 в составе «Ак Барса» Ярослав Косов, ныне выступающий за «Авангард», не намерен завершать профессиональную карьеру хоккеиста. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летний форвард готовится к сезону, а его представители занимаются трудоустройством, которое произойдёт после первой волны отчислений в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, Косов перешел в «Ак Барс» зимой 2017 года и за половину сезона выиграл в Казани Кубок Гагарина. В 30 матчах в составе «барсов» отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Косов завершил свою профессиональную карьеру.