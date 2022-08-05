Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Клинкхаммер стал тренером клуба АХЛ

Экс-нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба АХЛ «Рокфорда».

Отмечается, что начиная со следующего сезона, 36-летний канадец войдет в тренерский штаб фарм-клуба «Чикаго».

Последние шесть сезонов своей карьеры Клинкхаммер выступал в КХЛ и за это время успел поиграть за казанский «Ак Барс», минское «Динамо», омский «Авангард» и московское «Динамо».

Стоит отметить, что в сезоне-2017/2018 в составе татарстанского клуба канадец завоевал Кубок Гагарина, став автором единственной решающей шайбы в последнем матче финальной серии с ЦСКА.

Всего форвард провел в КХЛ 269 игр и отметился 157 (81+76) очками. В НХЛ его показатели: 193 матча и 43 (22+21) очка. В составе сборной Канады хоккеист стал бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.