Строитель, первым приехавший на КАМАЗ по комсомольской путевке, отмечает 80-летие

Сегодня исполняется 80 лет известному в Татарстане строителю Роберту Валееву. В 1969 году Валеев стал первым, кто приехал на строительство КАМАЗа по комсомольской путевке. На тот момент он работал в Татарском обкоме комсомола заведующим сектора ударных комсомольских строек.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Валеев, решение отправиться на стройку в Набережные Челны он принял сразу после того, как первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев приехал из Москвы с известием о том, что в республике будет строиться крупный автозавод.

«Мне было 28 лет, я был полон амбиций, и мне очень хотелось проявить себя в таком масштабном деле. Это был для меня очень большой вызов», — рассказал Валеев.

Позже КАМАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

В Набережных Челнах Валеев участвовал в приеме и устройстве на стройку молодежи, которая ехала на строительство КАМАЗа и города со всех республик Советского Союза. На тот момент в будущем Автограде проживало всего 30 тысяч человек, ежегодно на стройку стали приезжать по 30-40 тысяч человек. По словам Валеева, наплыв молодых строителей был таков, что их приходилось размещать не только в городе, но и в деревнях Тукаевского и других близлежащих районов.

Затем Роберт Валеев принимал участие в строительстве различных объектов жилья и промышленности в Набережных Челнах и Закамье. Он вспоминает, что темпы строительства были очень высокими. «Например, за два с небольшим месяца построили пятиэтажный жилой дом в поселке ГЭС. Начали в октябре, работали по 14-15 часов в день. В итоге перед самыми новогодними праздниками новоселы получили ключи», — рассказывает ветеран.

Роберт Гумерович Валеев родился в 1941 году в деревне Бурметьево Нурлатского района ТАССР, служил в армии, учился в Казанском инженерно-строительном институте.

Валеев начинал свою трудовую деятельность мастером в СМУ-23 треста «Казаньхимстрой». Известен в среде строителей как начальник штаба ударной комсомольский стройки «Оргсинтез», заместитель начальника ПО «Камгэсэнергострой», первый заместитель генерального директора «ЕлАЗа».

В 1996 году Валееву было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан».

До недавнего времени Валеев работал директором департамента по работе с предпринимателями г. Елабуги Торгово-Промышленной Палаты г. Набережные Челны и региона Закамье.

Фото из личного архива Роберта Валеева