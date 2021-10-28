Обладатель Гран-при «Многоликая Россия»: Важно сохранять национальную идентичность

В Казани проходит торжественная церемония награждения победителей XIII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Обладателем Гран-при стал филиал ВГТРК — ГТРК «Югория» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Ханты-Мансийск).

Победители представили на конкурсе цикл документальных фильмов «Древние стоянки остяков и вогулов» — рассказ об истории древних поселений, основанных представителями коренных народов округа — хантов и манси (ранее их, соответственно, называли остяками и вогулами). Цикл состоит из семи фильмов.

«Мы рассказываем о той культуре, которая является ценностью наших народов — хантов и манси. Мне очень радостно 25 лет освещать эту тему. Хочу выразить слова огромной благодарности членам жюри конкурса за высокую оценку нашей работы. В эпоху глобализации очень важно, чтобы каждый народ сохранял свою идентичность. Родной язык является нашим стержнем и фундаментом», — прокомментировала одержанную победу шеф-редактор группы национального телерадиовещания ГТРК «Югория» Наталья Маковецкая.

Представитель победившего телеканала также рассказала, что премию в размере 500 тыс. рублей филиал ВГТРК планирует потратить на развитие национальных проектов.