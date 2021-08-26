Обладатель Гран-при фестиваля рабочей молодежи «Наше время» получит 500 тыс. рублей

Команда — победитель фестиваля рабочей молодежи «Безнең заман — Наше время» получит премию в размере 500 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали организаторы фестиваля.

По словам генерального продюсера фестивального движения «Безнең заман — Наше время» Дмитрия Туманова, самыми активными участниками мероприятия являются Казанский авиационный завод, учреждение «Безопасность дорожного движения» и АО «Аммоний».

«Очень активно участвуют восемь-десять предприятий сферы производства. Что касается районов, активны участники из Мамадышского, Дрожжановского, Буинского районов. Старательно готовятся», — рассказал он.

Он отметил, что участники обратились к организаторам с просьбой создать памятную атрибутику фестиваля. Так, в этом году впервые раздали нагрудные значки. «Эти значки будут вручаться финалистам, завоевавшим 1–3-е места. Мы заказали 550 нагрудных значков», — поделился Туманов.

Помимо Гран-при, в рамках конкурса учрежден приз «Герои нашего времени», обладатель которого получит 300 тыс. рублей.

В 2019 году в фестивале приняли участие около тысячи представителей рабочей молодежи из 43 районов республики. В прошлом году число участников составило около 940 человек.