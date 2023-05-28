«Обладает особой духовной силой»: Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

По доброй традиции на гостеприимной лаишевской земле под колокольный звон Никольского Храма Каравон возвещает о наступлении праздничных гуляний. Такие слова привел Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении жителям республики по случаю русского народного праздника.

«Впитав в себя созидательную мудрость земледельцев и незабываемые образы родной земли, этот праздник, как и прежде, обладает особой духовной силой и продолжает нас радовать многогранной красотой и ярким колоритом русской традиционной культуры.

Особый символизм заложен в каравонных хороводах села Никольское, где в едином ритме сливаются дух природы, душевное тепло и единство всех его участников. Чарующее действо дарит каждому из нас неповторимое ощущение сопричастности к своим истокам и неразрывной связи со славными традициями многих поколений своих предков.

Праздник из года в год собирает все больше ценителей самобытной культуры русского народа из разных уголков нашей страны. Отрадно, что на празднике все больше звучит звонких детских голосов и молодецкого задора. Приобщение подрастающего поколения к общему историко-культурному наследию служит основой сохранения традиционных ценностей и созидательного развития многонационального Татарстана.

Этому призван способствовать проводимый в 2023 году в нашей республике Год национальных культур и традиций. Только все вместе, вне зависимости от национальности и вероисповедания, объединенные общей исторической судьбой, силой внутреннего духа и нравственными ценностями, мы сможем сохранить уникальное историко-культурное наследие и преодолеть все временные трудности.

Искренне желаю всем участникам и гостям Каравона прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Шире круг, Каравон!» – отметил руководитель республики.