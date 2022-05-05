Облачные сервисы и искусственный интеллект: чему учат на «Уроках цифры» в Татарстане

Кадры для цифровой экономики начали готовить в Татарстане со школьной скамьи. Для этого в республике в 2022 году запущены «Уроки цифры». Они повышают уровень компьютерной грамотности школьников и обучают нормам поведения в соцсетях.

На «Уроках цифры» ученики 1-11 классов из школ Татарстана обсуждают актуальные ИТ-темы Фото: digital.tatarstan.ru

«Важно развивать и поддерживать интерес к информатике и цифровым технологиям»

На «Уроках цифры» ученики 1-11 классов из школ Татарстана обсуждают актуальные ИТ-темы: цифровизацию отраслей экономики, цифровые профессии, противодействие кибербуллингу и другие. Занятия для школьников проводят чиновники республики и руководители крупных ИТ-компаний.

«В 2022 году в рамках Года цифровизации, объявленного Указом Президента РТ Рустамом Миннихановым, на ежемесячной основе для школьников всех возрастов проводятся “Уроки цифры”. Необходимо и важно развивать и поддерживать интерес к информатике и цифровым технологиям не только в ИТ-классах с углубленным изучением предмета, но и у всех школьников республики», – сообщила заведующая сектором развития IT-сообщества Минцифры РТ Марианна Карманова.

Республиканский проект проводится в целях формирования ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. «Урок цифры» – эффективный инструмент, помогающий ребятам со школьной парты получить новые знания и навыки с помощью привычных гаджетов. В нем задействовано около 1400 школ республики. В марте участниками занятий стали более 280 тыс. школьников.

К участию в уроках привлечены чиновники республиканских органов государственной и муниципальной власти, отвечающие за цифровую трансформацию Фото: digital.tatarstan.ru

«К участию в уроках привлечены чиновники республиканских органов государственной и муниципальной власти, отвечающие за цифровую трансформацию, а также руководители крупнейших ИТ-компаний Татарстана. Всего в проекте задействованы 32 руководителя цифровой трансформации и представители исполкомов муниципальных образований республики. Каждый их них ежемесячно посещает разные школы в соответствии с закрепленным за ним муниципальным районом», – отметила Карманова.

Так, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в марте рассказал о правилах безопасного поведения в интернете школьникам Лениногорска, а в апреле поведал об основах искусственного интеллекта казанским учащимся.

«Искусственный интеллект поможет человечеству колонизировать космос»

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в апреле провел «Урок цифры» в казанской школе № 114. На встрече речь шла о развитии технологий искусственного интеллекта. Такие технологии уже нашли применение в Татарстане, по Иннополису ездят роботы-доставщики и беспилотные такси. Официанты, курьеры, консультанты и переводчики – это лишь малая часть профессий, которыми уже смог овладеть искусственный интеллект.

Айрат Хайруллин: «Искусственный интеллект поможет человечеству колонизировать космос, освободит нас от рутинных задач, поможет врачам быстрее ставить правильные диагнозы» Фото: digital.tatarstan.ru

В 2020 году Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса выяснил, что 70% россиян не понимают сути искусственного интеллекта. При этом жители нашей страны оказались технооптимистами. Почти 70% участников опроса были готовы пользоваться сервисами на основе искусственного интеллекта в сфере госуслуг, чуть более половины – довериться помощи гаджетов в бытовых вопросах, сфере развлечений и оказания медицинских услуг.

«Искусственный интеллект поможет человечеству колонизировать космос, освободит нас от рутинных задач, поможет врачам быстрее ставить правильные диагнозы и на основе анализа BigData сделает эффективнее борьбу с коррупцией», – считает Айрат Хайруллин.

Урок по кибербезопасности стал третьим цифровым занятием в этом учебном году. В заключение министр сделал селфи с учениками и пожелал ребятам успехов в учебе.

«Советы по безопасности в интернете от человека, работающего в IT-сфере, дети запомнят лучше»

Что такое интернет? Где он находится и как попадает в здание? Эти и другие вопросы задали казанские школьники техническому директору филиала компании «Ростелеком» в Татарстане Артуру Лигостаеву.

Технический директор филиала компании «Ростелеком» в Татарстане Артур Лигостаев поговорил с шестиклассниками об угрозах, которые могут подстерегать в интернете Фото: предоставлено филиалом компании «Ростелеком» в Татарстане

Федеральный оператор поддержал инициативу Минцифры РТ и провел «Урок цифры» в казанской гимназии № 33. Темой занятия стала также кибербезопасность. Артур Лигостаев поговорил с шестиклассниками об угрозах, которые могут подстерегать в интернете, и о простых правилах, помогающих создать безопасное для детей пространство. Школьники рассуждали о том, что собой представляют личные данные и с кем ими можно делиться, как придумывать пароли и для чего нужны программы-антивирусы, как противостоять кибербуллингу и мошенникам.

«Шестиклассники – очень хорошая аудитория для такого разговора, – отметила Нелля Шаяхметова, директор гимназии № 33 Казани. – В этом возрасте дети открытые, они пока еще рассказывают все как есть и готовы прислушиваться к советам взрослых. Нас всегда очень радует, когда на встречу с детьми приходят люди, которые могут интересно рассказать о своей работе. Это не только возможность узнать что-то новое о том или ином производстве, такие специалисты обладают большим авторитетом для детей. Думаю, советы по безопасности в интернете от человека, работающего в IT-сфере, дети запомнят лучше».

После урока Артур Лигостаев отметил, что ему было очень приятно иметь дело с живой реакцией детей. По мнению спикера, современные дети слишком много времени проводят в телефонах и планшетах. Но просто ограничивать их в использовании гаджетов не выход.

Шестиклассники – очень хорошая аудитория для такого разговора. В этом возрасте дети открытые Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я думаю, важно сохранять доверительные отношения, чтобы ребенок в любой ситуации – необязательно конфликтной, возможно, просто непонятной – в первую очередь обращался к родителям. А родители, со своей стороны, не должны оставлять вопросы без ответа. Даже если они сами не очень хорошо ориентируются в этом пространстве, лучше попробовать разобраться вместе и найти надежные каналы достоверной информации. По теме информационной безопасности таким источником может стать книга „Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир“, она есть в открытом доступе на сайте „Ростелекома“», – сказал эксперт.

В конце занятия тему финансовых махинаций проиллюстрировал видеоролик с историей девочки, которая ответила на звонок «из банка», и в результате мама лишилась всех денег со счета. Короткометражка – часть цикла «Кибербезопасность для детей и взрослых»: каждый из шести фильмов посвящен одной из распространенных виртуальных угроз. В легкой игровой форме показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также даны конкретные советы, как правильно поступать, столкнувшись с угрозой в интернете. Создателей фильмов консультировали эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар», все ролики доступны в кинотеатре Wink.

«Обсуждались правила финансовой безопасности при пользовании интернета»

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Адель Мубаракшин провел в марте «Урок цифры» для учащихся 10 класса средней общеобразовательной школы № 2 Рыбно-Слободского района. Занятие было посвящено правилам безопасности в интернете.

«Целью урока было формирование осознанного отношения учеников к потенциально опасным действиям в сети. В рамках мероприятия были затронуты такие темы, как угрозы в интернете, защита персональных данных, создание надежного пароля, травля в виртуальном пространстве. Также со школьниками обсуждались правила финансовой безопасности при пользовании интернета», – сообщили в Министерстве труда.

«Уроки цифры» в Татарстане проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» Фото: kazanobr.ru

Школьники узнали много нового о безопасном поведении в интернете. Полученные знания пригодятся им в реальных жизненных ситуациях.

Кроме того, в апреле сотрудники Управления информационных технологий и связи Казани провели «Урок цифры» в казанской гимназии № 28. Урок по искусственному интеллекту стал третьим цифровым занятием в этом учебном году. Сотрудники управления рассказали ребятам, что такое искусственный интеллект, как он создавался и где применяется, а также о том, какие важные задачи решаются с помощью этих технологий и как они меняют жизнь жителей в лучшую сторону.

В планах – беспилотный автомобиль и облачные сервисы

До конца года Управление информационных технологий и связи Казани планирует провести еще восемь «Уроков цифры» в образовательных учреждениях города. Все занятия направлены на профориентационную работу со школьниками и привлечение их в сферу IT-технологий.

По словам заведующей сектором развития IT-сообщества Минцифры РТ Марианны Кармановой, в планах на май – провести урок о виртуальной и дополненной реальности. Для участников летних лагерей в этом году пройдут занятия о клиентоцентричном государстве, индустрии 4.0 и цифровых технологиях в промышленности. Эксперты расскажут школьникам о технологиях будущего и квантовом компьютере. В новом учебном году темами занятий станут технологии беспилотного автомобиля, цифровое искусство, основы IT-предпринимательства и облачные сервисы для жизни.

«Уроки цифры» в школах республики будут проводиться не только в Год цифровизации, но и в последующие годы Фото: digital.tatarstan.ru

«Цель проекта – подготовить кадры, чтобы дети разбирались в новейших тенденциях в рамках цифровизации всей страны», – добавила собеседница «Татар-информа».

«Уроки цифры» в Татарстане проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Как отметила спикер Минцифры РТ, такие занятия в школах республики будут проводиться не только в Год цифровизации, но и в последующие годы. Республика Татарстан среди всех субъектов страны по всем проектам «Цифровой экономики» занимает лидирующие позиции, подчеркнула Карманова.