Обильный урожай и низкая покупательская активность: что замедлило инфляцию в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в июле замедлилась до 14%, после 14,7% в августе, благодаря обильному урожаю и сдержанной потребительской активности, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Так, рост цен на продовольствие в Татарстане составил 16,5%, что на 1,6% меньше чем в августе. Благоприятные погодные условия отразились на увеличении урожая ряда овощей и как следствие усилилось годовое снижение цен по основным овощам из «борщевого набора».

Обильный урожай зерна привел к тому, что цены на корма для животных снизились и как следствие подешевели мясная и молочная продукция. По этой же причине снизился рост цен на кондитерские изделия, а также замедлился рост цен на гречку.

Прирост цен на непродовольственные товары в сентябре снизился до 14% благодаря сдержанной потребительская активности.

Так, прирост стоимости автомобилей уменьшился из-за ограниченного ассортимента моделей и комплектаций в продаже, а налаживание параллельного импорта снизило прирост цен на компьютеры и смартфоны.

Кроме того, замедлился рост цен на ювелирные изделия благодаря уменьшению биржевых цен на золото.

Годовой прирост цен в сфере услуг составил 10,8% после 11,3% в августе. Если в сентябре прошлого году наблюдалось ускорение роста цен на услуги телевещания, то в сентябре этого года увеличения тарифов не было, и годовой рост платы за телевидение замедлился.

Также снизился рост цен на обучение в автошколе из-за низкой доступности новых автомобилей, а отдых внутри страны, наоборот, становится все более популярным и рост цен на санаторно-оздоровительные услуги в сентябре продолжил ускоряться.