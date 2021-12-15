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Спорт
15 декабря 2021  15:31
Арсений Каримов

Обидчик и экс-игрок «Рубина» номинирован на звание игрока месяца в РПЛ

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Бывший игрок «Рубина», полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров вошёл в число номинантов на звание игрока месяца РПЛ по итогам ноября-декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Макаров за этот период провел в «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Отметим, что один из мячей он забил в ворота казанского «Рубина», из которого этим летом перебрался в московский клуб.

Кроме того, гол бывшего полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили был номинирован на звание лучшего гола месяца. Грузинский футболист «Арсенала» поразил ворота подмосковных «Химок». 

Также среди номинантов полузащитники «Ахмата» Даниил Уткин и Клаудиньо из «Зенита», вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, а также форвард «Сочи» Матео Кассьерра.

#фк рубин #денис макаров #чемпионат России по футболу
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