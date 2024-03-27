«Объезжать приходится по встречке»: жители Тукаевского района жалуются на дорожные ямы

С приходом весны и таянием снега на дорогах образовались ямы. Причем в поселке Орловка Тукаевского района они настолько большие, что для их объезда водителям приходится выезжать на встречку.

Как отмечают местные жители, асфальт «тает» на ровне со снегом. По их словам, ширина некоторых ям достигает трех метров, пишет «Татарстан 24». Усугубляют ситуацию и весенние дожди, которые «прячут» образовавшиеся ямы под лужами.

Один из татарстанцев заверил, что с такой проблемой жители сталкиваются на протяжении пяти лет. Из-за таких дорог у него уже несколько раз ломалась машина.

В свою очередь, в администрации города объяснили, что денег на реконструкцию дороги по улице Орловская с обустройством ливневой канализации в бюджете на 2024 год не предусмотрено. Тем не менее, там пообещали рассмотреть вопрос о выделении средств в последующие годы. На данный момент, чтобы обеспечить проходимость дороги, каждый год проводятся работы по текущему ремонту и откачке воды.