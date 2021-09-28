Объездная дорога для четырех городов: как трасса М12 изменит жизнь жителей Закамья

С введением трассы М12 существенно изменится транспортная схема Татарстана. Всю республику с запада на восток можно будет пролететь за несколько часов. Появятся два новых моста через главные водные артерии. Но больше всех изменения почувствуют жители Закамья. Почему?

Ремонт дороги и большие пробки на плотине Нижнекамской ГЭС, парализующие движение на одной из федеральных трасс, это почти ежегодная примета

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Транспортная блокада

Последние дни лета жители Закамья запомнили огромными пробками на плотине Нижнекамской ГЭС. В связи с ремонтом на мосту регион оказался разделен надвое. Попасть из одной части в другую стало непросто: пробки растянулись на 20 километров.

Ремонт на мосту, парализующий движение на одной из федеральных трасс, это почти ежегодная примета. Кажется, местные жители с этим давно смирились, как мирятся с природным катаклизмом — ничего не поделаешь, надо перетерпеть. Но то, что творилось в этом году, по масштабу бедствия переплюнуло все прошлые невзгоды.

Пробка на трассе М7 — это проблема не только транзитных грузоперевозчиков, но прежде всего местных жителей. Дальнобойщики, следуя советам дорожников, поедут в объезд, пересекут Каму в Сорочьих Горах, но что делать тем, кто живет здесь?

М7 — единственная дорога, соединяющая берега Закамья. Перекрытие двух из четырех полос этой дороги напрочь ломает налаженную жизнь. Тысячи жителей Елабуги и Менделеевска не могут попасть вовремя на работу в Набережных Челнах и Нижнекамске. Почти полсотни заводов особой экономической зоны «Алабуга» не могут полноценно функционировать без людей, которые в это же время стоят в пробке со стороны Набережных Челнов. Дети в детских садах не получают на утро свежее молоко, потому что поставщик находится на противоположном берегу Камы. Дороги забиты наглухо. Здесь не проедет ни скорая, ни пожарная, страшно подумать, чем может обернуться чрезвычайное происшествие.

ГЭС — сложнейшее инженерное сооружение, оно требует постоянного обслуживания. А что случится, когда придет время капитального ремонта? Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Нынешний транспортный коллапс достиг такого масштаба, что министру транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фариту Ханифову пришлось лично выезжать на место. Что происходило на совещании, сказать трудно, но благодаря вмешательству министра ремонт моста удалось закончить на несколько дней раньше.

Жители вздохнули свободно, но надолго ли? В следующий год все повторится вновь. ГЭС — сложнейшее инженерное сооружение, оно требует постоянного обслуживания. А что случится, когда придет время не частичного, а капитального ремонта?

Дополнительный мост через Каму необходим, и с этим никто не спорит. Понимание проблемы есть и у населения, и у властей республики. Остается два вопроса: когда его построят и где?

Объездная дорога — Закамский «МКАД»?

Закамье, или, как правильно говорить, Нижнее Прикамье, — это почти миллионная агломерация, состоящая из нескольких городов. Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск. Зачастую сюда относят еще и Заинск с Альметьевском, но все же основной костяк — это первые четыре города. В перспективе эти города объединятся, уже сейчас идет осторожный разговор об объединении в единый муниципалитет. Пока что это разные населенные пункты. Но если рассматривать их как единый мегаполис, то обнаружится один изъян. У каждого населенного пункта есть объездная дорога, некая засечная черта, транспортная граница города. Окружная дорога — разумная мера, чтобы не перегружать городские улицы транзитным трафиком, в особенности грузовиками.

С вводом в строй дороги в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов в регионе кардинально поменяется транспортная схема движения. Изменится как внутренний автомобильный трафик, так и внешний Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

И Набережные Челны, и Нижнекамск, и Елабуга с Менделеевском давно пересекли эти границы, и объездные дороги превратились во внутренние. При этом транзитный транспорт никуда не делся, его поток с каждым годом становится только больше.

Ответвление от М7 в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов в составе скоростного транспортного маршрута Москва — Екатеринбург — это и есть новая объездная дорога. Причем всей агломерации сразу. Ее строительство как бы очерчивает новые границы, обозначая на карте тот самый будущий единый мегаполис.

С вводом в строй этой дороги в регионе кардинально поменяется транспортная схема движения. Изменится как внутренний автомобильный трафик, так и внешний. Скоростной коридор М12 перетянет на себя часть потока южной магистрали М5, а это значит, что суммарно через Татарстан и Закамье будет проходить еще больше машин, чем сейчас.

Несостоявшийся «КамБег»

На сегодняшний день создано несколько проектов по транспортной разгрузке Нижнекамской ГЭС. Тесное соседство четырех городов подразумевает, что нужен мост через Каму где-то поблизости, а не вдали от них. Расстояние от Нижнекамска до Елабуги всего 17 километров, один город от другого находится в прямой видимости. Однако дорога между ними занимает целых 65 километров. Где-то в архивах лежит перспективный проект «КамБег», который предусматривает возведение моста в районе Елабуги, со строительством дороги до Международного аэропорта «Бегишево».

В архивах лежит перспективный проект «КамБег», который предусматривает возведение моста в районе Елабуги, со строительством дороги до Международного аэропорта «Бегишево» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К выгодным позициям данного решения можно отнести то, что появится кратчайший путь от растущей как на дрожжах особой экономической зоны «Алабуга» к Нижнекамскому промышленному узлу.

Есть в «КамБеге» и еще один немаловажный плюс. В Елабуге нет полноценного грузового порта. Единственная пристань обслуживает одного резидента «Алабуги», да и находится на территории национального парка, что налагает определенные ограничения.

В Елабуге вообще трудно выбрать место для порта. Правый берег обрывистый, а в пологой его части раскинулась заповедная часть «Нижней Камы». Зато на левом берегу, у села Бетьки, напрашивается речной терминал. Сюда уже подведена железнодорожная ветка, если рядом будет мост и дорога, то здесь можно создать полноценный логистический узел.

Конечно, в ближайшей перспективе строительство такого объекта вряд ли возможно. Кроме того, в обосновании проекта есть важная оговорка — реализация проекта «КамБег» предполагается только при условии невыполнения мероприятий по строительству мостового перехода через реку Кама у села Соколка.

От федеральной трассы — к «президентской»

Вариант со строительством моста в Елабуге выгоден по многим причинам, и, прежде всего, из экономических соображений. Кама в Елабуге уже, чем в Соколке, а главное, для мостового перехода в Мамадышском районе требуется проложить еще 95 километров дорог там, где их никогда не было, — это и составляло основную часть затрат. Однако главный минус «КамБега» — это то, что он решал сугубо локальные задачи. А вот мост в Соколке — это проект федерального масштаба. Он не столько для того, чтобы местным жителям было удобно перемещаться с берега на берег, сколько для ускорения транспортных потоков.

«КамБег» решал сугубо локальные задачи. Мост в Соколке — это был бы уже проект федерального масштаба Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Надо сказать, что строительство дублера было задумано задолго до заявленного федеральной стройки М12 Москва — Казань. Он реализовывался в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Кто знает, как долго бы еще разворачивалась эта затея, если бы не предложение Президента России продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга. Владимир Путин поставил четкую задачу и обозначил кратчайшие сроки. Объездная дорога вокруг Нижнекамска и Набережных внезапно стала частью трассы М12, получив при этом высочайший приоритет на реализацию проекта. Этот участок трассы был федеральным, а стал, если так можно выразиться, президентским.

С включением объездной дороги в трассировку М12 в изначальном проекте произошли серьезные корректировки. Проект дублера М7 пришлось «оптимизировать», сделать его короче. Теперь мост предполагается возвести не в Соколке, а у села Котловка Елабужского района. Весь объезд теперь займет 80 километров, это на 8 километров меньше изначального маршрута. Главный минус в том, что не высвобождается мост через Вятку. А еще новая трассировка не по душе нижнекамцам — слишком близко от города пройдет новая дорога.

Многие жители Соколки приветствовали проект строительства моста. Это в основном те, кто связан с Нижнекамском работой или жильем Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Соколка осталась без моста

Изначально к проекту строительства моста рядом с Соколкой жители села отнеслись по-разному. Многие его приветствовали. Это в основном те, кто связан с Нижнекамском работой или жильем. Нижнекамск-то, он вот, рядышком, на другом берегу, а как добраться до него? Зимой тут работает ледовая переправа, а летом нужно делать огромный крюк через Набережные Челны. Кое-кто даже успел прикупить здесь участки: построят мост, место станет востребованным. Можно дачу построить загородную, а можно под дорожную инфраструктуру задействовать.

Однако немало было и противников стройки. Жители опасались, что трасса пройдет прямо по селу, разделив его на две неравные части. Не рады были бы сельчане и внезапно свалившейся на голову «цивилизациии» в худшем ее проявлении. Было тихое село, глухой заповедный уголок на берегу Камы, а станет обочиной федеральной дороги. Такое не всем понравится.

Новость о том, что мост будут строить выше по Каме, в Котловке, противники стройки встретили с воодушевлением, а сторонники без особого огорчения. Не будет моста в Соколке, так будет рядом. Дорога в Нижнекамск все равно сократится. Жалко только рощицу у въезда в село. В рамках подготовки к строительству ее разутюжили, здесь успела поработать тяжелая техника. Жители говорят, что роща была хорошая, грибная.

В рамках подготовки к строительству разутюжили рощу у въезда в Соколку, здесь успела поработать тяжелая техника Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Котловке к известию о грандиозной стройке отнеслись почти равнодушно. Житель села Александр Кулаков говорит, что коренных здесь почти не осталось. Работы нет, сельским хозяйством никто не занимается. Котловка сейчас — это поселок дачников. У многих местных есть квартира в городах — в Нижнекамске, Набережных Челнах. Зимой и без того малолюдное село окончательно пустеет. Заниматься тут нечем. Если будет мост, то село станет ближайшим пригородом Нижнекамска.

Сам Александр к строительству относится положительно: «Если здесь пройдет трасса, то затеплится жизнь, появится работа. Может, возле дороги появятся заправки, какие-нибудь кафе... Да вообще, может быть, про нас хоть вспомнят. Понимаете, мы живем на отшибе, до трассы 10 километров, к нам даже автобус не ходит».

К сожалению, попасть напрямую на новую трассу жители Котловки не смогут. Как нам сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», заезд будет организован с двухуровневой развязки на М7. Это значит, что ближе к цивилизации котловчане не станут. От «цивилизации» их будут отделять все те же 10 километров.

В отличие от Соколки будущая трасса Котловку не заденет — она пройдет в стороне, примерно в километре выше по реке Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Зато в отличие от Соколки будущая трасса Котловку не заденет — она пройдет в стороне, примерно в километре выше по реке. Летом здесь уже видели работающих геодезистов, работали в поле, на горе, далеко за селом. Может быть, еще поэтому котловчане относятся спокойно к будущему строительству.

Но более всего новому мосту должен радоваться участковый Костенеевского сельского поселения, к которому относится Котловка. Тому есть особые причины. Дело в том, что значительная территория Елабужского района находится на левом берегу Камы, впритык к Нижнекамску. Эти территории застроены нижнекамскими дачами. И если там случается кража, сельский участковый вынужден ехать в Нижнекамск за 120 километров. Теперь же, если будет мост, до злополучных дач можно будет добраться за 10-15 минут. За какой надобностью были так странно поделены два района, неизвестно. Но, может быть, в далеком прошлом неизвестные межеватели что-то знали про будущий мост?

Значительная территория Елабужского района находится на левом берегу Камы, впритык к Нижнекамску. Эти территории застроены нижнекамскими дачами. Там же находится и знаменитая Корабельная роща Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Нижнекамский обход

Сразу за Котловкой, на другом берегу Камы дорога будет проходить через Корабельную рощу. Когда начинают говорить про этот лес, обязательно вспоминают знаменитого художника Ивана Шишкина. Здесь он находил сюжеты для своих картин. Тем трепетнее нижнекамцы относятся к лесу. Чтобы пробить прямую дорогу, придется вырубать проход, под бульдозер попадут гектары леса. Если где строители встретят сопротивление, так это от нижнекамских экозащитников. Учитывая перегруженность Нижнекамска предприятиями нефтехимии, схватка обещает быть ожесточенной. Тут каждый гектар зелени имеет особую ценность.

Помимо вырубки части Корабельной рощи нижнекамцы опасаются, что трасса замкнет город в кольце и не даст ему расти в единственном направлении — на запад. Действительно, по существующей трассировке дорога пройдет сразу за Афанасовым — это уже даже не пригород, а окраина города. Нижнекамск растет, ему нужно место, желательно как можно дальше от химкомбинатов. Поэтому первоначальный вариант с мостом в Соколке многим нижнекамцам нравился куда больше, чем нынешний. Однако пострадавшей стороной их можно назвать едва ли. Скорее, нижнекамцы станут главными выгодоприобретателями нынешнего исполнения проекта. С запуском обхода для них откроется прямая дорога в Казань.

Нижнекамцы станут главными выгодоприобретателями нынешнего исполнения проекта. С запуском обхода для них откроется прямая дорога в Казань Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В столицу из Нижнекамска есть две дороги — через Чистополь и Набережные Челны. Первая короче, но местные водители предпочитают ездить через Челны. Так получается быстрее. На подходе к Казани по Оренбургскому тракту вечные пробки. С открытием обхода откроется третья, самая прямая и широкая дорога, по которой нижнекамцы будут ездить быстро и вольготно.

Через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы

Если с западной стороны Нижнекамска обход пройдет почти вплотную к городу, то с юга дорога будет отдалена на более чем 15 километров. Отсюда город не виден, зато на всем протяжении объезда путешественники смогут любоваться на производственные мощности «Нижнекамскнефтехима». Новая дорога пройдет вблизи сел Шингальчинского сельского поселения. Одно из них село с необычным названием Сарсаз-Бли. Именно оно особенно часто фигурирует в новостных сообщениях о строительстве обхода. Само село больше напоминает пригород, потому, что здесь расположены нижнекамские садоводческие товарищества. Дорожный указатель с названием села, разумеется, исправлен местными шутниками — в конце аккуратно приписана буква «н». Впрочем, акт вандализма едва заметен, его почти замазали.

Село с необычным названием Сарсаз-Бли особенно часто фигурирует в новостных сообщениях о строительстве обхода Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Местные жители относятся к строительству дороги в целом равнодушно. Работы в селах нет, все равно все ездят в Нижнекамск. До города уже есть отличная асфальтовая дорога. От того что появится еще одна, жителям не холодно, не жарко. «Она же пройдет не по селу, нам-то что», — рассуждают сельчане.

Вообще пока заявлена лишь приблизительная трассировка обхода. Где он конкретно пройдет, в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» не говорят, ссылаясь на процедуру государственной экспертизы проекта. Зато было многократно заявлено, что новая дорога пройдет в обход населенных пунктов, поэтому интересы простых жителей не должны пострадать. Согласования маршрута на уровне народных сходов также не будет. Как нам сообщили ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», строительство данного федерального объекта не требует проведения общественных слушаний. Документация по объекту утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Где и как пройдет дорога, будут решать на уровне исполкомов районов.

Пока заявлена лишь приблизительная трассировка обхода. Где он конкретно пройдет, в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» не говорят, ссылаясь на процедуру государственной экспертизы проекта Схема предоставлена автором

Строительство обхода дорожники условно делят на три этапа. Самый сложный участок от Костенеево до Сарсаз-Бли, тот, что с мостом, находится в Главэкспертизе. Положительный ответ на него можно ждать не ранее конца года. Зато проект второго этапа строительства, от Сарсаз-Бли до пересечения с альметьевской трассой, уже на подходе. Он должен вот-вот выйти из госэкспертизы. Участок протяженностью 23 километра могут начать строить уже в этом году.

Третий этап большого обхода — это участок от трассы Набережные Челны — Альметьевск до М7 в районе поселка Сосновый Бор. С альметьевской трассой обход соединится чуть дальше аэропорта «Бегишево», в районе одноименного села. С введением М12 в Татарстане два аэропорта — «Казань» и «Бегишево» будут связаны четырехполосной скоростной дорогой. Вообще это очень важный транспортный показатель. Не в каждом регионе есть два действующих международных аэропорта, а соединение их скоростной дорогой приравнивает Татарстан к Москве.

С введением М12 в Татарстане два аэропорта будут связаны четырехполосной скоростной дорогой. Это очень важный транспортный показатель Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Третий этап обхода пройдет по густонаселенному Тукаевскому району. Населенных пунктов здесь в избытке, много загородных домов челнинцев. Надо полагать, трассировка здесь будет непростой.

Если судить по карте с условной трассировкой, дорога пройдет между селом Бурды и СНТ «Ромашка-1». Трасса пересечет местную дорогу, однако развязок здесь не запланировано. Зато на перекрестке с Сармановским трактом, чуть дальше Новотроицкого, будет возведена полноценная развязка клеверного типа. Далее дорога пройдет мимо Комсомольского, чуть севернего его и замкнется на трассе М7, не доезжая поселка Сосновый Бор. Это место довольно приметное, многие его должны помнить по расположенной здесь телевышке.

С Котловского моста можно будет сразу попасть в Нижнекамск Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как изменятся маршруты?

Главным удобством для местных жителей с вводом объезда станет снижение транспортной нагрузки. Сейчас через плотину Нижнекамской ГЭС проезжает 40 тыс. автомобилей в сутки. Если хотя бы половина из них поедет по обходному пути, это сразу почувствуют все жители Закамья. Удобство получат и водители-транзитеры. Обход не сколько сократит путь, сколько сделают его прямее и быстрее. Сейчас, чтобы попасть из Костенеева (начало объезда) в Сосновый Бор, требуется проехать 87 километров, в том числе в транспортном потоке полумиллионного города с неизбежными светофорами, сделав по дороге несколько поворотов. Меньше чем за час такой путь не преодолеть. По новой же дороге этот участок можно будет преодолеть за 40 минут. И это не нарушая правил.

Как уже было сказано, прямую дорогу в Казань получат нижнекамцы. Доезжать до столицы они теперь будут быстрее, чем челнинцы. Короче и быстрее станет дорога для заинцев и вообще для жителей всего юго-востока Татарстана.

Новая скоростная трасса даст не только долгожданный объезд, она еще неизбежно потянет за собой развитие дорожной инфраструктуры, рост дорожного трафика Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Для елабужан дорога до Нижнекамска мало изменится, разве что станет быстрее и не надо будет проезжать утомительный участок вдоль «Нижнекамскнефтихима». С Котловского моста можно будет сразу попасть в город. Зато в Чистополь дорога сильно спрямится, не нужно будете делать крюк через Челны.

Для менделеевцев маршруты не изменятся, главные города останутся на том же расстоянии. Однако теперь они могут не опасаться застрять на Нижнекамской плотине. Это немаловажно, учитывая тот факт, что город сильно привязан к Набережным Челнам.

Ну а главную выгоду, конечно, получит все Закамье в целом. Новая скоростная трасса даст не только долгожданный объезд, она еще неизбежно потянет за собой развитие дорожной инфраструктуры, рост дорожного трафика, появление новых рабочих мест — все то, что двигает экономику региона вперед.

Автор: Рустем Шайфутдинов