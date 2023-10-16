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«Обеспечивает технологическую независимость»: КПКБ отметил 65-летний юбилей
Казанское приборостроительное конструкторское бюро (КПКБ) сегодня отпраздновало 65 лет успешной своей работы. Поздравил работников предприятия на торжественной церемонии в культурном центре «Сайдаш» министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
«Наша республика находится на рубеже всей военной и промышленной мощи нашей страны. Такое предприятие как КПКБ – это мощнейшая структура, которая обеспечивает нашу технологическую независимость и безопасность нашей страны. И вы, работники, несете непосредственное участие в безопасности России», – заявил Коробченко.
Он также наградил отличившихся сотрудников и ветеранов предприятия медалями и наградами от правительства республики.
Помимо поздравлений и вручения наград для работников КПКБ подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов Казани и звезд татарской эстрады.
Отметим, что «КПКБ» является одним из ведущих предприятий Республики Татарстан в области разработки и производства термо- и тахометрических систем измерения, бортовых систем управления и гибридных интегральных схем в сфере авиации и двигателестроения. Предприятие также задействовано при выполнении государственного оборонного заказа.
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