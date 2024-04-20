«Обеспечиваем надёжный тыл»: швеи Нижнекамска шьют для бойцов пятиточечники и носилки

Швейный цех в квартале № 1 в Нижнекамске продолжает активно поддерживать участников спецоперации. Группа волонтёров, состоящая из неравнодушных жительниц города, занимается изготовлением необходимых изделий для бойцов.

В цеху производятся валики и нижнее бельё для госпиталя, пятиточечники, носилки, плащи-палатки. На сегодняшний день в цеху трудится 6 человек, на дому работают 3 человека. Недавно швеи начали изготавливать эвакуационные носилки по просьбе мобилизованных полков 1231 и 1232.

Бойцы, прибывающие в отпуск, могут получить необходимые изделия непосредственно в цеху. Кроме того, готовая продукция отправляется в пункт «Гуманитарка Татарстан».

«Наши солдаты должны знать, что они не одни, что мы верим в них и обеспечиваем надёжный тыл. Наша поддержка и тёплые слова — это то немногое, что мы можем сделать для наших ребят», — убеждена активистка, председатель СТОС Илюза Шарафутдинова .

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, только за прошлый год фронту было отправлено 55 тонн гуманитарной помощи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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