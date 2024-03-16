«Обеспечиваем легитимность»: как «Молодая гвардия» РТ помогает в проведении выборов

В Казани работает ситуационный центр мониторинга проекта «Атмосфера», организованный татарстанским отделением «Молодой гвардией Единой России» и Институтом молодежи РТ. На протяжении всех трех дней выборов молодые активисты изучают инфополе и фиксируют материалы, связанные с выборами, а также связываются с районами, откуда впечатлениями от избирательного процесса делятся их единомышленники.

«Основная суть работы ситуационного центра заключается в постоянном мониторинге информационной повестки в Татарстане во время выборов Президента России. Всю информацию ребята фиксируют в специальную таблицу и передают в Общественную палату республики. Таким образом мы вносим свой вклад в обеспечение прозрачности и легитимности избирательного процесса», — рассказал руководитель проектного офиса «Молодой Гвардии «Единой России» в Татарстане Руслан Шигабутдинов.

За первый день наблюдения серьезных нарушений на участках выявлено не было. В ситуационном центре работают пятеро ребят, которые уже собрали порядка 100 ссылок на информационные материалы и отправили их в Общественную палату.

«Я была одним из организаторов проекта "Атмосфера", хочется внести свой вклад в дальнейшее его развитие. Мы регистрируем, какие самые яркие и важные моменты были освещены в СМИ в течение выборов. Мы чувствуем важность нашей работы, потому что от этого зависит будущее нашей Родины», — поделилась участница проекта «Атмосфера» Лилиана Мифтахова.

Вторым направлением работы ситуационного центра стали созвоны с активистами из разных районов республики. Сегодня состоялись первые такие онлайн-встречи с ребятами из Нижнекамского, Тетюшского и Буинского районов.

«Я нахожусь в Нижнекамском районе. Буквально 10 минут назад мы вместе с родителями и супругой поучаствовали в акции “Всей семьей на выборы”, отдали голоса за того кандидата, которого посчитали достойным. На сегодняшний день на нашем участке порядка 50 человек пришли голосовать впервые. Они получили памятные подарки», — рассказал активист «Молодой гвардии Единой России» из Нижнекамска Алмаз Качанов.