Обеспечить сквозной проезд по всей трассе М12 планируется до конца 2023 года

Полностью завершить строительные работы и обеспечить сквозной проезд по всей трассе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань планируется до конца 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«Контрактом предусмотрены сроки завершения работ по строительству платной автомагистрали в июне 2024 года. Однако наши строители на этот счет имеют более амбициозные планы», – рассказали в государственной компании.

Ввод дороги в эксплуатацию позволит не только связать регионы России скоростной магистралью и сократить время в пути, но и обеспечит население новыми рабочими местами в дорожно-эксплуатационных службах, объектах придорожного сервиса, у поставщиков услуг и материалов, отметили в пресс-службе.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.