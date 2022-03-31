«Органам власти нужно подтянуться»: в Правительстве РТ подвели итоги Года родных языков

В Татарстане необходимо обеспечить равное использование татарского и русского языков с учетом действующего в республике законодательства в данной сфере. За прошлый год многие аспекты в этом направлении были достигнуты, однако в ряде случаев необходима активизация работы. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Прошлый год в республике проходил под знаком Года родных языков и народного единства. Это положительно сказалось на достижении ряда показателей. Наступление 2022 года не означает, что этот вопрос уходит на второй план. Паритетность использования государственных языков должна обеспечиваться на высоком уровне всегда», — подчеркнул он.

Глава татарстанского Минюста зачитал доклад по итогам исполнения законодательства о государственных языках РТ в 2021 году. По словам министра, с 2018 года в Татарстане наблюдается положительная динамика в сферах деятельности, где законом установлено обязательное равное использование татарского и русского языков.

Например, если в 2018 году публикация нормативных актов на татарском языке (наравне с русским) достигала 79%, то в 2021 году этот показатель достиг отметки 99,3%. Размещение новостных сообщений на татарском языке (на соответствующих сайтах) за этот период выросло с 97% до 100%. Оформление уличных указателей на русском и татарском языках за период с 2018 года выросло с 95% до 99%.

Кроме того, заметные положительные сдвиги зафиксированы в справочной информации на предприятиях сферы обслуживания. Если в 2018 году уровень соответствующей информации, переведенной на татарский язык, составлял лишь 71,3%, то в 2021 году он достиг показателя 99,1%.

В то же время не везде удалось достигнуть требуемых законом уровней использования татарского языка, отметил глава Минюста РТ.

«Исполнительными органами государственной власти республики не достигнуты значения по трем показателям, органами МСУ — по пяти показателям», — сообщил Загидуллин.

В частности, речь зашла о доле нормативных правовых актов, опубликованных на татарском языке (уровень 99,3%, должно быть 100%). Также вопросы возникли по общественному транспорту: обеспечение двуязычными автоинформаторами составило 88% вместо плановых 90%.

Еще одним докладчиком заседания стал руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев. Он напомнил, что в 2022 году ассамблея отмечает свое 30-летие: организация заработала в мае 1992 года при участии первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Сегодня в республике работают 249 региональных и местных национально-культурных общественных объединений Татарстана. Они отражают интересы 38 национальностей по принципу „один народ — один голос“», — рассказал Константин Яковлев.

Он добавил, что в прошлом году, который прошел под знаком Года родных языков и народного единства, представители национально-культурных автономий РТ приняли активное участие в тематических мероприятиях.

В заключение заседания к его участникам обратился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он подчеркнул необходимость более активной работы в рамках действующего законодательства республики в языковой сфере.

«Из 12 показателей достигнуты по органам исполнительной власти только девять показателей. По органам МСУ результаты достигнуты по пяти показателям. По трем и пяти показателям соответственно плановые значения не достигнуты. Мало того, что это было в 2021 году, но то же самое было и в 2020 году, и в 2019 году. <...> Василь Гаязович (Шайхразиев— прим. Т-и), прошу вас в месячный срок со всем этим разобраться. Нужно поставить конкретные планы и индикаторы для органов МСУ и исполнительной власти. Есть законодательство республики о государственных языках — его нужно просто выполнять. Прошу обратить на это внимание и усилить работу», — резюмировал Алексей Песошин.