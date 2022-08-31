«Автомат» от пожаров и нано-частицы: Минниханову представили необычные нефтехимпроекты

Вопросы использования нефтехимической продукции в республиканских производствах строительной отрасли становятся с каждым днем актуальнее, считает глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. По его мнению, минерально-сырьевая база республики и развитые отрасли стройиндустрии позволяет выпускать широкий спектр продукции, как традиционных материалов, так и инновационных «с улучшенными характеристиками».

«Хочется выразить уверенность, что наша совместная работа поможет обеспечить повышение качества и долговечность возводимых зданий и иных инфраструктурных проектов», – обратился Айзатуллин к участникам круглого стола на тему использования республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли, к которому присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

С проектом «Двухконтурная система электробезопасности» выступил директор по развитию «Казань-Пирохим» Раиль Хисматуллин. «В последнее время мы часто наблюдаем пожары, возникающие по причине неисправности электрооборудования, наносящие многомиллиардный ущерб. Мы видим борьбу с последствиями и предлагаем работать с причинами, с помощью "автомата", который предназначен для обнаружения пожароопасного искрения в электроцепи», – сказал он и добавил, что комплексное внедрение технологии позволит обезопасить здоровье и жизни людей.

«В 2018 году мы защитили один из детских садов Казани. Мы хотим установить комплексную защиту на одном из социальных объектов Татарстана», – предложил он.

Президент Татарстана поинтересовался, есть ли сертификат у данного предприятия. «Мы "за", ведь вопрос пожарной безопасности – главная тема. Нам эти системы нужны, они надежные, хорошие. Может быть, еще предусмотреть жизненный цикл, чтобы раз в год или два раза проверяли эффективность. Нужно, чтобы все работало, мы вас обеспечим работой», – отметил он.

С презентацией на тему «Инновационное производство многофункциональной добавки, отходов, селиконовых полимеров» выступил генеральный директор «Предприятие» Владимир Войлошников. Компания занимается улучшением качества продукции, добавляя в разработки нано-частицы. «Возможно применение во многих химических производства, так как позволяет предавать смесям различные свойства. К примеру, окрашенные поверхности краской с добавлением полимера, стоят десять лет», – говорится в презентации. Минниханов оценил идею и поручил изучить перспективы ее воплощения в жизнь.

Напомним, с 31 по 2 сентября в «Казань экспо» проходит Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Ожидается, что в нем примут участие около двух тысяч человек.