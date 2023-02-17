«Обещаю вернуться»: школьники из Челнов подготовили поздравление для военнослужащих

Акцию под названием «Обещаю вернуться» провели школьники и депутаты Городского совета учащихся Набережных Челнов.

В преддверии Дня защитников Отечества ребята собрали для военнослужащих банки с вареньем. Домашние угощения упакованы в одинаковой стилистике.

На каждой банке указан состав варенья, а также приложена записка с теплыми пожелания и от кого будет отправлен подарок. Ведь главный смысл этой акции — вернуть банку лично в руки адресанту.

Школьники также решили лично от себя подготовить поздравительные открытки, дополнив их сладостями.

За шесть дней акции Городским советом учащихся было собрано 800 банок с вареньем и более 1 тыс. открыток.