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Общество 17 февраля 2023 02:23

«Обещаю вернуться»: школьники из Челнов подготовили поздравление для военнослужащих

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«Обещаю вернуться»: школьники из Челнов подготовили поздравление для военнослужащих

Акцию под названием «Обещаю вернуться» провели школьники и депутаты Городского совета учащихся Набережных Челнов. 

В преддверии Дня защитников Отечества ребята собрали для военнослужащих банки с вареньем. Домашние угощения упакованы в одинаковой стилистике.

 

На каждой банке указан состав варенья, а также приложена записка с теплыми пожелания и от кого будет отправлен подарок. Ведь главный смысл этой акции — вернуть банку лично в руки адресанту. 

Школьники также решили лично от себя подготовить поздравительные открытки, дополнив их сладостями. 
За шесть дней акции Городским советом учащихся было собрано 800 банок с вареньем и более 1 тыс. открыток. 

Христина Балобанова, корреспондент «Челны-ТВ».

#23 февраля
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