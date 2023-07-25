Обещая заработок в сети, аферисты обманули нескольких татарстанцев на 4,5 млн рублей

Несколько татарстанцев лишились своих сбережений из-за аферистов, обещавших им заработок в сети, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Злоумышленники продолжают изобретать все новые способы обмана. В последнее время они стали ненавязвиво предлагать пользователям сети услуги, которые якобы гарантируют прирост накоплений. В итоге даже финансово образованные граждане теряют свои сбережения.

Так, две жительницы Казани получили предложение о дополнительном заработке. Они должны были ставить «лайки» определенным товарам в интернет-магазине. Девушки открыли на стороннем сайте рассчетные счета, куда поступали средства.

Позже им предложили выкупать определенные товары, получая кэшбеком потраченную сумму и проценты комиссии. Для первых двух покупок работодатель сам перечислял на счета женщин деньги. Убедившись, что схема работает, женщины стали использовать уже собственные средства. В результате одна жительница Казани лишилась порядка 400 тысяч рублей, а вторая – около 280 тысяч рублей.

35-летний рабочий завода в Челнах перечислил на счет аферистов 450 тысяч рублей, поверив предложению заработка на купле-продажи криптовалюты.

Еще пять татарстанцев потеряли свои сбережения, решив заработать на фондовой бирже.

А в Нижнекамске инспектору охраны частной охранной организации в течении нескольких дней поступали звонки с предложением выгодного инвестирования. Мужчина согласился и перевел на 10 абонентских номеров аферистов порядка 3,5 млн рублей. Лишь через пять дней он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.