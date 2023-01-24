Обещая доход от инвестиций, татарстанец обманул десятки человек на 5 млн рублей

Житель Верхнеуслонского района Татарстана обвиняется в мошенничестве на сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2021 году мужчина в чате одного из мессенджеров написал о возможности инвестировать в доходный бизнес. Он пообещал, что при передаче ему 50 тысяч рублей, потенциальные инвесторы смогут получить до 40 тысяч рублей процентов.

При этом, деятельность злоумышленника фактически представляла собой схему, аналогичную «финансовой пирамиде», а деньги, которые ему перечисляли граждане, он похищал.

В общей сложности от действий татарстанца пострадали более двух десятков человек, а похищенная им сумма превысила 5 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, которые были проведены сотрудниками СК России по РТ совместно с УЭБиПК МВД по РТ, противоправную деятельность удалось выявить.

На данный момент доказательная база собрана. Уголовное дело с обвинением в мошенничестве 32-летнего жителя Татарстана направлено на рассмотрение в суд.