Обещали закрыть дело обнальщиков за 10 млн: как казанского адвоката развели на миллионы

Дело о том, как двое жителей Казани - Диана Шарафиева и Эльдар Аюпов - пытались обмануть адвоката Владу Русину на 20 миллионов рублей, рассматривает Ново-Савиновский районный суд. Их обвиняют в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2018 году Диана Шарафиева познакомилась с Русиной и рассказала ей, что у нее якобы есть хорошие связи в правоохранительных органах. На тот момент Русина была адвокатом по нашумевшему делу об обнальщиках, которым удалось вывести почти 37 млн рублей. За обнал ее подзащитному грозил внушительный срок, и Шарафиева предложила ей дать взятку в 10 млн рублей. Якобы эти деньги помогут оправдать подзащитного.

«Стоит отметить, что это не первый случай, когда Шарафиева обращалась с подобным предложением к Русиной. Также она обещала ей помочь закрыть еще одно уголовное дело и передать взятку в 10 млн рублей высокопоставленным лицам. Тогда Русина передала ей 5 млн рублей», – рассказали в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

Действовала Шарафиева в связке со своим приятелем Эльдаром Аюповым. Он представился Русиной водителем высокопоставленного лица и забрал у нее 5 млн. Правда, деньги, как выяснило следствие, осели в карманах Шарафиевой. Позже адвокат поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Сегодня процессе суд допросил ключевого свидетеля – Тимура Мустафина. Именно он был подзащитным Русиной и главным фигурантом по делу обнальщиков. Он рассказал, что впервые услышал о Шараифевой в 2019 году.

«На скамье подсудимых нас было шесть человек. Много кто склонял к даче признательных показаний, но я свою вину не признал. Против меня показаний никто не давал. Дело шло на финишную прямую и Русина рассказала мне, что у нее есть некая знакомая Шарафиева, у которой есть большие связи и она может решить вопрос. За деньги. Озвучила сумму – 10 млн рублей» - рассказал Мустафин.

Тем не менее, Мустафин отказался от сделки и посоветовал не ввязываться в подобную авантюру своему адвокату.

«Я сразу сказал Русиной, что это все большой бред, и посоветовал ей не связываться с такими людьми. Это могло плохо закончиться – особенно для меня. За сам разговор, даже за умысел у меня могли быть проблемы. Спустя полтора месяца мне вынесли приговор и назначили условный срок», - объяснил свою позицию Мустафин.

Фото: © Никита Алешкевич

После суда Шарафиева снова взялась за дело и решила выбить с него и Русиной деньги, добавил свидетель. По ее наводке Мустафина несколько раз выслеживали и требовали отдать 10 млн.

«Меня периодически навещали явно криминальные лица. Просто на улице подъезжали ко мне на авто. Они требовали, чтобы я передал Диане деньги за ее услуги, угрожали мне физической расправой. Также Шарафиева взялась и за моего адвоката – она звонила ей и доводила до истерики», - рассказал Мустафин.

Фото: © Никита Алешкевич

После случившегося, Шарафиеву задержали, следом за ней в руки оперативников попался и Аюпов. Сейчас оба находятся в СИЗО. Процесс по делу обещает быть долгим – суду предстоит допросить еще нескольких свидетелей, затем самих подсудимых. Если их вина будет доказана, то им будет грозить до десяти лет лишения свободы.

