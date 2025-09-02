Обещали высокий процент по вкладам: мошенницы из Казани получили срок за хищение 10 млн

Фото: Прокуратура РТ

Советский райсуд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 69-летней Флюры Гиниятуллиной и 44-летней Юлии Воловой. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С августа 2013 по февраль 2016 года две женщины обманули девять человек, украли больше 10 млн рублей.

Одна из них, притворяясь риелтором, просила деньги у знакомых, рассказывая, что ей срочно нужны средства. Доверчивые граждане верили знакомой и давали денежные средства.

По второй схеме Гиниятуллина знакомила своих знакомых с Воловой, утверждая, что ее муж владелец банка, принимающего вклады под большие проценты. Иногда соучастницы показывали поддельные банковские документы для убедительности или уверяли, что деньги нужны для биржевых операций. Таким образом жертвы отдавали свои накопления.

Суд назначил каждой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ущерб по делу не возмещен. Приговор в законную силу не вступил.