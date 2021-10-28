Обещали выдать займ за 150 тысяч: как кредитный аферист развел казанцев на 5 млн рублей

Обещал помочь взять кредит и кинул своих клиентов на пять миллионов рублей – в Казани стартовал суд над организатором фирмы «Феникс» 24-летним Рустамом Джаббаровым. Дело рассматривает Вахитовский районный суд Казани. С самого утра у здания собрались десятки обманутых казанцев. Многие из них лишились своих последних сбережений, некоторые отдавали немалые деньги – до 150 тысяч рублей.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, весной прошлого года Рустам Джаббаров открыл фирму «Феникс». Он арендовал офис в центре Казани и разработал сайт. Искал преимущественно пенсионеров или тех, кто попал в черный список и не мог получить кредит в банках. Джаббаров обещал, что поможет им взять кредит, только за решение проблемы нужно будет заплатить кругленькую сумму.

«Зная, что у клиентов плохая кредитная история и что им будет отказано в получении кредита, Джаббаров предлагал им воспользоваться услугами кредитного донора. Люди, конечно же, соглашались и отдавали за услугу деньги», – рассказали в пресс-службе Вахитовского суда.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Отчаявшиеся от безденежья пенсионеры отдавали Джаббарову последние сбережения. По итогу на его уловку попались свыше 60 человек, ущерб следствие оценило в 5 миллионов рублей.

«Я отдал в фирму порядка 150 тысяч рублей. Я хотел купить машину, а денег не было, банки кредит не одобряли. Мне предложили воспользоваться кредитным донором. Правда, денег в итоге я не увидел. Никаких», – жаловался перед началом заседания один из обманутых клиентов Виталий.

Другая обманутая клиентка Татьяна хотела взять кредит, чтобы оплатить лечение своему ребенку. Банки женщине кредит не одобряли, последним шансом решить проблему стала фирма «Феникс».

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Я отдала порядка 80 тысяч рублей. Две недели я ждала, что мне наконец-то поступят деньги. Однако денег никаких не было. А когда я пришла в офис фирмы, мне сказали, что услугу они выполнили: мол, сделали все, что могли», – рассказала Татьяна.

Поняв, что попались на уловку мошенника, обманутые клиенты обратились с заявлением в полицию. Задержали Джаббарова в кратчайшие сроки, его сразу же поместили в СИЗО.

Объем уголовного дела, которое сегодня стартовало в суде, составляет более 20 томов. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Ожидается, что на его оглашение уйдет несколько дней.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили мошенников, которые с марта по октябрь прошлого года вводили в заблуждение жителей РТ, которые не могли получить кредит в банке. Злоумышленники уверяли, что помогут им получить заем за оговоренную сумму. На тот момент сумма ущерба составляла 3,5 миллионов рублей.