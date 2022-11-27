«Обещал вернуться домой героем»: в Казани для семей мобилизованных прошел концерт

Благотворительный концерт в поддержку матерей, жен и детей татарстанцев, призванных в рамках частичной мобилизации, сегодня прошел в Казани. На главной сцене БКЗ имени Салиха Сайдашева под руководством знаменитого дирижера Юрия Башмета собрались талантливые артисты камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Связь музыки, авторов и исполнителей она совершенно очевидна – те, кто сочиняют и играют музыку, они тоже люди – у них тоже есть дети, поэтому мы понимаем состояние родителей. Наша задача – выразить смысл, настроение и атмосферу, найти это в самой музыке, и тогда эти эмоции соприкоснуться с душой, и мы все устремимся в то, чтобы это поскорее закончилось – естественно нашей победой», – подчеркнул в беседе с журналистами музыкант Юрий Башмет.

Открылся музыкальный перформанс воодушевленной «Ностальгией» советского композитора Энри Лолашвили. Затем гости услышали сюиту в старинном стиле норвежского музыканта Эдварда Грига.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спокойную тональность вечера сменили проникновенные «Отражения» на тему Паганини современного российского композитора Кузьмы Бодрова. Завершилась концертная программа «Сонатой для струнного оркестра №3» итальянского музыканта Джоаккино Россини.

«Сегодня наши сыновья воюют и защищают нас, нашу великую Родину. Думаю, идея проведения концертов для семей мобилизованных – это хорошее начинание, ведь так мы показываем бойцам нашу поддержку и веру. Мы будем молиться за наших ребят, чтобы они вернулись к матерям и женам здоровые и живые – уверена, это будет самый лучший подарок в День матери», – поделилась член Союза ветеранов РТ Гульсина Мурзакова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Час пролетел незаметно, и овации взорвали Большой концертный зал. Концерт помог женам и матерям мобилизованных отвлечься от тревожных мыслей и переживаний.

«Когда моему сыну пришла повестка, он твердо решил идти в армию, я, конечно, расстроилась. В Казани на боевом слаживании он был около месяца – сейчас уже находится на передовой. Знаете, удивительно, но когда мы его провожали – не мы его, а он нас поддерживал – улыбался, смеялся и обещал вернуться домой героем – с победой», – рассказала журналистам мама мобилизованного Альфия Шафиуллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что камерный ансамбль «Солисты Москвы» в этом году празднует 30-летний юбилей. Он был создан Юрием Башметом в 1992 году. В состав ансамбля вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории.